Χαμογελώντας απάντησε ο Γιούργκεν Κλοπ στους ισχυρισμούς του Πεπ Γκουαρδιόλα περί στήριξης όλη της Αγγλίας προς τη Λίβερπουλ για τον φετινό τίτλο. «Το βλέπουμε από την οπτική ότι μειώσαμε στους τρεις, όχι ότι ξέφυγε η Σίτι» είπε για τη διαφορά στην κορυφή!

Ο κόουτς των φετινών φιναλίστ του Champions League φυσικά θα έπρεπε να περιμένει πως στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με την Άστον Βίλα θα γινόταν ερώτηση για τα λεγόμενα του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Ο κόουτς της Σίτι λίγο μετά το 5-0 επί της Νιούκαστλ είπε πως δημοσιογράφοι και κόσμος στηρίζουν τους «κόκκινους» για τον φετινό τίτλο της Premier.

«Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό γιατί πηγαίνουμε στις έδρες των αντιπάλων μας και δεν το καταλαβαίνουμε εμείς, οπότε ίσως εκείνος ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς.

Πάντως, έχει να κάνει και με την ένταση της στιγμής και πόσο επηρεασμένος είσαι από το ματς... Κι εγώ βγήκα και είπα “η Τότεναμ παίζει όπως παίζει και είναι 5η”, αλλά σέβομαι τρομερά τον Κόντε. Και είπα αλήθεια, όπως αλήθεια είπε και ο Πεπ για το ένα πρωτάθλημά μας σε 30 χρόνια...» απάντησε ο Kloppo.

Όσο για την διαφορά των 3 βαθμών από την πρωτοπόρο Σίτι, εκεί ο τεχνικός της Λίβερπουλ ανέφερε: «Έχουμε ακόμα τρία ματς και πιστεύουμε. Γιατί να πω στους παίκτες ότι τελείωσε;

Έχει σημασία να το κοιτάς από τη σωστή οπτική. Εμείς επιλέγουμε να σκεφτόμαστε ότι θα μπορούσε η διαφορά να είναι στους έξι, να κερδίζαμε εμείς, να έχαναν αυτοί και να μειώθηκε η διαφορά στους τρεις βαθμούς. Οπότε συνεχίζουμε με αυτό».

🗣️ "I have no idea if the whole country is supporting us..." #LFC boss Jurgen Klopp has responded to the comments made by Pep Guardiola suggesting 'everyone in the country supports Liverpool' 🔴 pic.twitter.com/Z9CNA7DUgB