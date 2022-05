Μετά την ισοπαλία της Λίβερπουλ με την Τότεναμ, η Μάντσεστερ Σίτι είναι το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του φετινού τίτλου, έχοντας τις μεγαλύτερες πιθανότητες.

Η Λίβερπουλ μετά από τρεις διαδοχικές νίκες στην Premier League «κόλλησε», καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη με την Τότεναμ στο «Άνφιλντ» με σκορ 1-1 και έδωσε την ευκαιρία στην ανταγωνίστρια για το πρωτάθλημα, Μάντσεστερ Σίτι, να ξεφύγει στην βαθμολογία για τρεις βαθμούς αν κερδίσει την Κυριακή (8/5, 18:30) τη Νιούκαστλ στο «Έτιχαντ».

Με αυτόν τον τρόπο, οι Πολίτες βρίσκονται πολύ κοντά στο back to back. Οπως όλα δείχνουν, οι πιθανότητες είναι υπέρ τους καθώς σύμφωνα με τα στατιστικά, η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα έχει αυτή τη στιγμή, με ματς λιγότερο από την Λίβερπουλ, 82% πιθανότητες να κατακτήσει το πρωτάθλημα και φέτος. Από την άλλη, μετά την «γκέλα» με την Τότεναμ, οι πιθανότητες για να κατακτήσει η Λίβερπουλ τον φετινό τίτλο είναι λιγότερο και από 18%, το οποίο είναι απολύτως λογικό μετά τη μεγάλη απώλεια με τα «σπιρούνια».

Chance of winning the 2021/22 Premier League based on StatsPerform AI-powered predictions:



◉ 82.47% - Man City

◎ 17.53% - Liverpool



Chance of qualifying for the #UCL



◉ 79.29% - Arsenal

◎ 21.07% - Spurs



That was a HUGE result.