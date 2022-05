Η πρόταση του consortium του Τοντ Μπόελι ήταν αυτή που πήρε «κεφάλι» για την εξαγορά της Τσέλσι, όμως η ξαφνική απαίτηση του Ρόμαν Αμπράμοβιτς για αποπληρωμή των χρημάτων που του χρωστάει το κλαμπ (1,6 δισεκατομμύρια λίρες) αλλάζει τα δεδομένα!

Το χρέος 1,6 δισεκατομμυρίων λιρών της Τσέλσι προς τον υπό κυρώσεις ιδιοκτήτη της, Ρομάν Αμπράμοβιτς γίνεται μεγάλο «αγκάθι» στις διαπραγματεύσεις με την κοινοπραξία του Αμερικανού δισεκατομμυριούχου Τοντ Μπόελι, ο οποίος προσπαθεί να «κλείσει» συμφωνία για την απόκτηση του συλλόγου μέσα στην εβδομάδα.

Σε μια σειρά τελικών συναντήσεων στο «Stamford Bridge» την περασμένη εβδομάδα, έγινε κατανοητό ότι η ομάδα του Μπόελι προκρίθηκε έναντι αυτών των Στίβεν Παλιούκα και Σερ Μάρτιν Μπρόουτον, όμως πλέον ο Αμπράμοβιτς ζητάει την αποπλήρωση του χρέους, ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων λιρών, από τη μητρική εταιρεία της Chelsea Fordstam Ltd προς την Camberley International Investments, των συμφερόντων του Ρώσου ολιγάρχη.

Ο Αμπράμοβιτς δεσμεύτηκε αρχικά να διαγράψει το χρέος όταν ανακοίνωσε ότι έβγαζε προς πώληση την Τσέλσι στις αρχές Μαρτίου, προσθέτοντας ότι τα καθαρά έσοδα από οποιαδήποτε πώληση θα δωρίζονταν σε φιλανθρωπικό ίδρυμα που χρησιμοποιείται για να ωφεληθούν τα θύματα του πολέμου στην Ουκρανία, όμως η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου επέβαλε στη συνέχεια κυρώσεις στον Αμπράμοβιτς, παγώνοντας τα περιουσιακά του στοιχεία στη χώρα, ενώ χορήγησε ειδική άδεια στην Τσέλσι για να μπορέσει ο σύλλογος να συνεχίσει να λειτουργεί όσο βρισκόταν σε εξέλιξη η αναζήτηση νέου ιδιοκτήτη.

Chelsea’s £1.6 billion debt to sanctioned owner Roman Abramovich is becoming a major concern as US billionaire Todd Boehly’s consortium attempts to finalise a deal to acquire the club this week.https://t.co/LCoUH98z3K May 3, 2022

Σύμφωνα με το Athletic οποιαδήποτε προοπτική πώλησης της Tσέλσι που συνεπάγεται με ροή χρημάτων προς τον Αμπράμοβιτς ή οποιαδήποτε εταιρεία που συνδέεται με αυτόν δεν θα πληρούσε την έγκριση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία πρέπει να υπογράψει οποιαδήποτε συμφωνία εκδίδοντας μια νέα ειδική άδεια για να επιτρέψει στον σύλλογο να περάσει σε νέα ιδιοκτησία.

Η κοινοπραξία της Μπόελι έχει συνάψει συμφωνία αποκλειστικότητας αφού επιλέχθηκε ως ο προτιμώμενος πλειοδότης από την Τσέλσι την Παρασκευή και στοχεύει να οριστικοποιήσει τους όρους της εξαγοράς αυτή την εβδομάδα – αλλά τα ερωτήματα σχετικά με το πού και σε ποιον θα πάνε τα χρήματα περιπλέκουν σημαντικά παράγοντες στη διαδικασία.

If Roman Abramovich now wants his £1.6bn loan paid back as @TimesSport is reporting, then Chelsea have a huge existential problem



UK Govt have always insisted this can’t/won’t happen



Clock is ticking on May 31st deadline but it’s more serious than a complex delay….

— Rob Draper (@draper_rob) May 3, 2022

Όπως αναφέρει το Athletic η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα μπορούσε να εκδώσει δύο ξεχωριστές άδειες: μια για να επιτρέψει την πώληση της Τσέλσι και μια άλλη σχετικά με τη μεταφορά των χρημάτων – αλλά πρώτα θα πρέπει να ικανοποιηθούν από τους όρους της συναλλαγής. Οι πρωταρχικοί παράγοντες είναι ότι τα χρήματα θα πάνε σε καλό σκοπό και ότι ο Αμπράμοβιτς δεν θα ωφελείται σε καμία περίπτωση.

Το ξαφνικό αίτημα του Αμπράμοβιτς για επιπλέον 500 εκατομμύρια λίρες για να διατεθούν σε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα για όσους επλήγησαν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, το οποίο μεταφέρθηκε εκ μέρους του στις συναντήσεις της περασμένης εβδομάδας, έγινε επίσης δεκτό, όμως υπήρχε έλλειψη σαφήνειας σχετικά με τη μορφή που θα πάρει αυτό το ίδρυμα και ποιος θα είναι υπεύθυνος για αυτό.