Σύμφωνα με το «Sky News» τόσο η πλευρά της αγγλικής κυβέρνησης όσο και αυτή του Ρόμαν Αμπράμοβιτς έχει θέσει ως απαράβατο όρο στους υποψήφιους αγοραστές της Τσέλσι να μην πουλήσουν τις μετοχές τους μέχρι το 2032.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία της παραχώρησης του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της Τσέλσι από τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς και μετά την απόσυρση της πρότασης της οικογένειας Ρίκετς στο προσκήνιο βρίσκονται δυο αμερικάνικες προτάσεις. Πρόκειται για την προσφορά του Τοντ Μπέλι, χρηματοδότη και ιδιοκτήτη της ομάδας μπέιζμπολ Los Angeles Dodgers και την πρόταση μιας ομάδας επενδυτών με επικεφαλής τους Τζος Χάρις και Ντέβιντ Μπλίτζερ, ιδιοκτήτες των Philadelphia 76ers στο NBA.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Sky News» οι αγοραστές θα υπογράψουν δέσμευση πως δεν θα πουλήσουν τις μετοχές τους για τα επόμενα δέκα χρόνια (2032). Πρόκειται για έναν απαράβατο όρο που έχει θέσει η αγγλική κυβέρνηση και με τον οποίο συμφωνεί και η πλευρά του Ρόμαν Αμπράμοβιτς ώστε να υπάρξει σταθερότητα στη διοίκηση των Λονδρέζων.

Exclusive: The final bidders for Chelsea FC have been told to guarantee that their controlling shareholders will not sell any of their stakes in the Premier League club until at least 2032 - a move designed to ensure continuity under its next owners. https://t.co/KNxRdWz3as