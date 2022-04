Ο Αμερικανός μεγιστάνας και συνιδιοκτήτης τωνΛος Άντζελες Ντότζερς, Τοντ Μπόελι είναι το μεγάλο φαβορί για την εξαγορά της Τσέλσι από τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς. Το deal κλείνει με ένα ποσό μεγαλύτερο από 3,5 δισεκατομμύρια λιρες!

O Τοντ Μπόελι κερδίζει την κούρσα της απόκτησης της Τσέλσι, με το deal να ξεπερνά τα 3.5 δισεκατομμύρια λίρες. Παρά τη δραματική απόπειρα «αρπαγής» από τον πλουσιότερο άνθρωπο της Βρετανίας, τον Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, ο Μπόελι έπεισε με το πλάνο του και σύμφωνα με την Τelegraph θα είναι το νέο αφεντικό των «Μπλε».

Todd Boehly on course to become new Chelsea owner as Raine prepare to select his consortium as the preferred bidder https://t.co/V0yPLyYn4T pic.twitter.com/JE7ywZSFe3

Αν και δεν έχει υπάρξει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση από τον όμιλο, την Τσέλσι ή την αμερικανική εμπορική τράπεζα Raine Group, η οποία διαχειρίζεται την πώληση, πηγές τονίζουν πως τις επόμενες ώρες θα ολοκληρωθεί η μεταβίβαση. Αλλωστε, ο Στίβεν Παλιούκα και ο Σερ Μάρτιν Μπρόουτον, ενημερώθηκαν ότι δεν προχωράνε στην τελική φάση. Η προσφορά του Ράτκλιφ (4,25 δισεκατομμύρια λίρες), η οποία υποβλήθηκε το πρωί της Παρασκευής, προκάλεσε σύγχυση σχετικά με τη διαδικασία πώλησης, ωστόσο αποδεικνύεται πως ο Μπόελι ήταν αρκετά ισχυρός για να χάσει το προβάδισμα.

Πλέον το «consortium» του Αμερικανού επιχειρηματία, στο οποίο συμμετέχους ο Ελβετός δισεκατομμυριούχος Χάνσγιοργκ Βις και ο Βρετανός επενδυτής ακινήτων Τζόναθαν Γκόλντσταϊν θα μπει σε αποκλειστικές συζητήσεις για την αγορά του κλαμπ και για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο (πέντε έως επτά ημέρες) κανείς ενδιαφερόμενος δεν θα μπορεί να κάνει πρόταση στην Raine Group. Αν μέσα στις επόμενες ημέρες δεν ολοκληρωθεί και τυπικά η συμφωνία τότε η πρόταση του Ράτκλιφ θα μπορούσε να επανέλθει στο προσκήνιο. Θυμίζουμε πως για να κλείσει το «deal» εκτός από τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς θα πρέπει να δώσει το «πράσινο» φως και η βρετανική Κυβέρνηση, λόγω των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στον Ρώσο ολιγάρχη.

🔵 Todd Boehly's consortium will enter exclusive talks to buy Chelsea, it doesn't mean they will definitely buy the club. But they will be the frontrunners.



⏳ Nobody else will be able to talk to the Raine Group about buying Chelsea for a set period.



