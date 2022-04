Ο Νταβίντ Ντε Χέα παραδέχτηκε ότι νιώθει ντροπή για την πορεία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τη φετινή σεζόν και ξέσπασε σε δάκρυα.

Είναι μια δύσκολη σεζόν για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία έχει σημειώσει πέντε ήττες στα τελευταία οκτώ παιχνίδια της. Οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν χάσει βαθμούς από Μάντσεστερ Σίτι, Λίβερπουλ αλλά ακόμα από την Έβερτον η οποία «φλερτάρει» με τον υποβιβασμό. Φυσικά, αρνητικό αποτέλεσμα πήραν και κόντρα την Άρσεναλ, μια ήττα που σηματοδοτεί τη χειρότερη εκτός έδρας πορεία τους στο πρωτάθλημα εδώ και 41 χρόνια.

Στο τελευταίο της ματς κόντρα στην Τσέλσι, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απέτυχε να φτάσει στο τρίποντο και μοιράστηκε βαθμούς με τους «μπλε». Αυτή τη στιγμή, η ομάδα του Ραλφ Ράνγκνιγκ έχει χειρότερο αμυντικό ρεκόρ από την Μπέρνλι, η οποία βρίσκεται κοντά στον υποβιβασμό, αφού δέχθηκε 51 γκολ σε 34 αγώνες.

Ωστόσο, αυτός που έχει σώσει σε μεγάλο βαθμό την ομάδα του είναι ο Νταβίντ Ντε Χέα, ο οποίος μίλησε με βαριές κουβέντες για τα πρόσφατα αποτελέσματα της ομάδας του, δηλώνοντας πως πολλές φορές αισθάνεται ντροπή και πως είναι επώδυνο για εκείνον να βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο όντας πίσω με 3-0 ή 4-0.

«Είναι πολύ δύσκολο για μένα. Βρίσκομαι στην ομάδα πολλά χρόνια, έχω βρεθεί στο γήπεδο σε παιχνίδια που βρεθήκαμε να χάνουμε με 3-0 ή 4-0. Είναι πολύ επώδυνο. Αισθάνομαι μεγάλη ντροπή μερικές φορές, αισθάνομαι απαίσια που βρίσκομαι στον αγωνιστικό χώρο. Πρέπει να αλλάξουμε τη νοοτροπία μας, να προσπαθήσουμε όλοι περισσότερο για να κερδίζουμε περισσότερα παιχνίδια και να επιστρέψουμε στις κορυφαίες θέσεις», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ισπανός τερματοφύλακας της Γιουνάιτεντ.

🗣 “For me I feel embarrassed sometimes.”



David De Gea on representing Manchester United at the moment. pic.twitter.com/YhJNNINB2Z