Ο κύβος ερρίφθη! Ο Γιούργκεν Κλοπ υπέγραψε επέκταση συμβολαίου στη Λίβερπουλ κι έτσι θα παραμείνει τεχνικός των Reds για άλλα δύο χρόνια, μέχρι το καλοκαίρι του 2026!

Οι περισσότεροι φίλοι της Λίβερπουλ είχαν πειστεί πως το 2024 θα αποχωρούσε από τον σύλλογο κι ενδεχομένως από την προπονητική. Ο Γιούργκεν Κλοπ είχε μιλήσει ουκ ολίγες φορές για την πρόθεσή του να κάνει ένα διάλειμμα από το συλλογικό επίπεδο και μέχρι πριν λίγες εβδομάδες οι πιθανότητες έκλιναν προς το ενδεχόμενο να ολοκληρώσει το συμβόλαιό του και οι Reds έκτοτε να γυρίσουν σελίδα. Ωστόσο, ο Γερμανός δεν πάει... πουθενά!

Μετά την επίσπευση των συζητήσεων ανάμεσα στον 54χρονο τεχνικό και τη διοίκηση των Reds, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε επέκταση συμβολαίου για δύο ακόμη χρόνια, που θα κρατήσει τον «Κλόπο» στο «Άνφιλντ» ως και το 2026!

Μαζί με αυτό του Κλοπ ανανεώθηκαν τα συμβόλαια όλων των άμεσων συνεργατών του και η επίσημη ανακοίνωση σύμφωνα με το «Athletic» δεν πρόκειται να καθυστερήσει από πλευράς Λίβερπουλ.

Ο Κλοπ είναι απόλυτα ευχαριστημένος με τη ζωή και τη δουλειά στην κόκκινη μεριά του Μέρσεϊσαϊντ και πλέον οδηγεί την ομάδα σε μια ανεπανάληπτη καμπή για την ιστορία της, καθώς για πρώτη φορά η Λίβερπουλ διεκδικεί και τους τέσσερις διαθέσιμους τίτλους της σεζόν μπαίνοντας στην τελική ευθεία του Μαΐου.

🚨 EXCLUSIVE: Jurgen Klopp has today signed a contract extension to keep him at Liverpool until 2026. 54yo German manager + his closest staff were on deals to 2024 & have now prolonged them by 2 years. Official confirmation not far off @TheAthleticUK #LFC https://t.co/3KVAvtACgL