Μετά από 37 χρόνια από την απαγόρευση της κυβέρνησης Θάτσερ για την κατανάλωση του αλκοόλ στα γήπεδα των πέντε εθνικών κατηγορίων της Αγγλίας οι οπαδοί αναμένεται να έχουν και πάλι τη δυνατότητα να πίνουν, ενώ βλέπουν την αγαπημένη τους ομάδα.

Το 1985 η Κυβέρνηση της Μάργκαρετ Θάτσερ απαγόρευσε την κατανάλωση αλκοόλ από τους οπαδούς στα γήπεδα της Premier League και των υπόλοιπων τεσσάρων εθνικών κατηγορίων της Αγγλίας την ώρα των αναμετρήσεων. Σύμφωνα με τη Daily Mail μετά από 37 χρόνια οι θεατές των αγγλικών γηπέδων αναμένεται να έχουν και πάλι τη δυνατότητα να πιουν, ενώ βλέπουν την αγαπημένη τους ομάδα να αγωνίζεται.

Η Κυβέρνηση συμφώνησε να επανεξετάσει την τρέχουσα νομοθεσία μέσω ενός πιλοτικού προγράμματος, που αναμένεται να παρουσιαστεί το προσεχές καλοκαίρι. Από την πλευρά της η Αστυνομία του Ηνωμένου Βασιλείου έχει εκφράσει τις ενστάσεις της, υποστηρίζοντας πως η χαλάρωση του νόμου θα είναι... τρέλα.

