Ο Γιούργκεν Κλοπ παρατάσσει την επιθετική του τριπλέτα με τον Ζότα δίπλα στους Σαλάχ, Μανέ για το ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ, αφήνοντας στον πάγκο τον Κώστα Τσιμίκα. Δείτε τις 11άδες των δύο ομάδων.

Με τον Ντιόγκο Ζότα αντί του Λουίς Ντίας συμπληρώνει την τριάδα στην επίθεση της Λίβερπουλ ο Γιούργκεν Κλοπ, για το εντός έδρας ντέρμπι κόντρα στην Έβερτον.

Ο Γερμανός τεχνικός επέλεξε τον Πορτογάλο που είχε σκοράρει και στο ματς του πρώτου γύρου στο «Γκούντισον Παρκ», έχοντας να αντιμετωπίσει έτσι κι αλλιώς μόνο το πρόβλημα τραυματισμού του Ρομπέρτο Φιρμίνο.

Στον πάγκο μένει ο Κώστας Τσιμίκας, φανέλα βασικού παίρνει ο Άντι Ρόμπερτσον όπως και στο ντέρμπι κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Λίβερπουλ (Γιούργκεν Κλοπ): Άλισον, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Μάτιπ, Φαν Ντάικ, Ρόμπερτσον, Φαμπίνιο, Κεϊτά, Τιάγκο, Ζότα, Σαλάχ, Μανέ

Έβερτον (Φρανκ Λάμπαρντ): Πίκφορντ, Κόουλμαν, Χόλγκεϊτ, Γκόντφρεϊ, Μικολένκο, Ντουκουρέ, Άλαν, Ιγουόμπι, Γκόρντον, Ρισάρλισον, Γκρέι

