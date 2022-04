Δύο λεπτά μετά το πέναλτι της Αρσεναλ, ήρθε η αντίδραση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που μπήκε ξανά στο ματς με γκολ του CR7.

Το 2-0 της Αρσεναλ… ξύπνησε τους παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που μείωσαν με τον… συνήθη ύποπτο, τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Πορτογάλος έπειτα από ασίστ του Μάτιτς πλάσαρε μέσα από την περιοχή και μείωσε σε 2-1 στο 34’. Αμέσως έδειξε προς τον ουρανό, αφιερώνοντας το γκολ στον γιο του που έφυγε από τη ζωή με το που γεννήθηκε πριν από μερικές ημέρες.

Με αυτό το γκολ ο Κριστιάνο έφτασε τα 100 με την φανέλα της Γιουνάιτεντ και έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που έχει σκοράρει τουλάχιστον 100 γκολ σε Premier League (Μάντσεστερ Γ.) και La Liga (Ρεάλ Μαδρίτης) καθώς και σε Champions League, αλλά και με την Εθνική Πορτογαλίας.

Cristiano Ronaldo has now scored 100+ goals in:



The Premier League

La Liga

International football

The Champions League



All-timer. pic.twitter.com/fgSYIy4PD1