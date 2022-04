O Κριστιάνο Ρονάλντο δυο μόλις ημέρες μετά τον χαμό του ενός από τα νεογέννητα δίδυμά τους με τη Χεορχίνα Ροντρίγκες επέστρεψε στις προπονήσεις με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

O Κριστιάνο Ρονάλντο έχει καταφέρει να κάνει αυτή τη σπουδαία καριέρα και συνεχίζει στα 37 του να αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο χάρη στον επαγγελματισμό του και τη σκληρή δουλειά που κάνει κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη. Ο Πορτογάλος σταρ ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας (18/4) την τραγική απώλεια ενός από τα νεογέννητα δίδυμά τους με τη Χεορχίνα Ροντρίγκες και το πρωί της Τετάρτης (20/4), πριν καν συμπληρωθούν 48 ώρες, βρήκε το ψυχικό σθένος, βρέθηκε στο Κάρινγκτον και πήρε μέρος στο κανονικό πρόγραμμα της προπόνησης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

JUST IN: Cristiano Ronaldo spotted arriving at Manchester United training center. He will play against Arsenal on Saturday 🙏 pic.twitter.com/GgWZ5mvgTp