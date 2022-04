Τη συμπαράστασή της στον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έκανε γνωστό ότι πέθανε το αγόρι από τα νεογέννητα δίδυμα παιδιά του, εξέφρασε η παγκόσμια ποδοσφαιρική οικογένεια, με τον Πορτογάλο αστέρα να περνάει ακόμη έναν «Γολγοθά».

Σαν βόμβα έσκασε η είδηση ότι το αγόρι από τα νεογέννητα δίδυμα βρέφη του Κριστιάνο Ρονάλντο με την Χεορχίνα Ροντρίγκες έχασε τη ζωή του στη γέννα. Το κοριτσάκι ήρθε κανονικά στον κόσμο, γεγονός που όπως δήλωσαν στην ανακοίνωσή τους είναι το μοναδικό το οποίο μπορεί να τους δώσει λίγη ελπίδα και χαρά σε αυτή την τραγική περίοδο.

«Με βαθύτατη λύπη πρέπει να ανακοινώσουμε ότι το μωρό μας έφυγε από τη ζωή. Είναι ο μεγαλύτερος πόνος που μπορεί να νιώσει ένας γονιός. Μόνο η γέννηση της κόρης μας δίνει τη δύναμη να ζήσουμε τη στιγμή με κάποια ελπίδα και χαρά. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους γιατρούς και τις νοσοκόμες για όλη την εξειδικευμένη φροντίδα και την υποστήριξή τους. Είμαστε συντετριμμένοι για αυτή την απώλεια και ζητούμε ευγενικά τον σεβασμό της ιδιωτικότητας σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή. Μωρό μας, αγόρι μας, είσαι ο άγγελός μας. Θα σε αγαπάμε για πάντα», ανέφερε στη σχετική ανακοίνωση ο 37χρονος επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η σύζυγος του Κριστιάνο βρισκόταν στον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης της, ωστόσο γέννησε πρόωρα, με το ζευγάρι να είχε γνωστοποιήσει με ανάρτηση τον περασμένο Οκτώβριο ότι περίμεναν τον ερχομό διδύμων, ενός κοριτσιού κι ενός αγοριού. «Με χαρά ανακοινώνουμε ότι περιμένουμε δίδυμα. Οι καρδιές μας είναι γεμάτες αγάπη - ανυπομονούμε να σας γνωρίσουμε». Παρ' όλα αυτά κανείς δεν περίμενε ότι το αγόρι από τα νεογέννητα δίδυμα βρέφη θα έχανε τη ζωή του.

«Κύμα» συμπαράστασης για το χαμό του νεογέννητου παιδιού του

Οπως είναι λογικό η είδηση αυτή προκάλεσε θλίψη παγκοσμίως, με αποτέλεσμα να υπάρξουν άμεσα αντιδράσεις από αρκετούς ανθρώπους του ποδοσφαίρου αλλά και ομάδες, που θέλησαν να στείλουν μήνυμα στον Πορτογάλο αστέρα και τη σύζυγό του. Πρώτη που έσπευσε να δώσει μήνυμα συμπαράστασης προς τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ήταν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ η οποία έσπευσε να του συμπαρασταθεί στο ανείπωτο κύμα πένθους που σκέπασε τον ίδιο και τη σύντροφό του, γράφοντας στα social media:

«Ο πόνος σου είναι και δικός μας πόνος, Κριστιάνο. Στέλνουμε αγάπη και δύναμη σε σένα και την οικογένειά σου σ' αυτή τη στιγμή».

Your pain is our pain, @Cristiano 💔



Sending love and strength to you and the family at this time. https://t.co/24oyEV8CQi — Manchester United (@ManUtd) April 18, 2022

Η αδελφή του, Κάτια Αβέιρο, σε ανάρτησή της στο Instagram έγραψε: «Ο Θεός να φροντίζει για όλα και να ενισχύει την πορεία σου όλο και περισσότερο... Το αγγελούδι μας είναι ήδη στην αγκαλιά του πατέρα της και το κοριτσάκι μας που είναι εδώ δυνατό και γεμάτο υγεία θα μας διδάσκει όλο και περισσότερα ότι μόνο η αγάπη έχει σημασία..»

Στον Κριστιάνο Ρονάλντο έστειλαν συλλυπητήρια σχεδόν όλες οι ομάδες της Premier League. Η Λίβερπουλ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όλοι εμείς εδώ στη Λίβερπουλ, στέλνουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας σε εσένα, τη Χεορχίνα και την οικογένεια».

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η ομάδα με την οποία ο Πορτογάλος έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα, δεν θα μπορούσε να μην στείλει το δικό της μήνυμα γι' αυτή την τραγωδία. «Πολλή δύναμη, Κριστιάνο. Η οικογένεια της Σπόρτινγκ είναι μαζί σου».

Συμπαράσταση προς την οικογένεια του Κριστιάνο έσπευσαν να εκφράσουν, επίσης, συμπαίκτες, πρώην συνεργάτες ή ακόμη και αντίπαλοι σύλλογοι. Οπως η Ρεάλ Μαδρίτης. «H Ρεάλ Μαδρίτης, ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο εκφράζουν τη βαθιά θλίψη τους για το θάνατο ενός από τα παιδιά που περίμενε να υποδεχτεί στον κόσμο ο αγαπημένος μας Κριστιάνο Ρονάλντο και η σύντροφός του, Χεορχίνα Ροντρίγκες. Η Ρεάλ νιώθει και εκείνη τον πόνο όλης της οικογένειας και θέλει να τους στείλει όλη την αγάπη και τη στοργή της» αναφέρει η Ρεάλ στη σχετική ανακοίνωσή της.

Ο συμπαίκτης του στη Γιουνάιτεντ, Μάρκους Ράσφορντ, έγραψε «οι σκέψεις μου είναι μαζί σου και στην Χεορχίνα, αδερφέ. Λυπάμαι», ενώ αρκετοί άλλοι παίκτες όπως ο Νταβίντ ντε Χέα, ο Φελίπε Μέλο ή ο Άλεξ Τέλες δημοσίευσαν καρδιές ως απάντηση στην ανάρτηση στο Instagram του ζεύγους Κριστιάνο Ρονάλντο – Χεορχίνα Ροντρίγκες.

Στον απόηχο αυτής της τραγικής είδησης, παίκτες παίκτες από διαφορετικό άθλημα εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στον 37χρονο επιθετικό και τους οικείους του. Οπως ο δις Τζαμαϊκανός σπρίντερ Ολυμπιονίκης στον στίβο, Γιόχαν Μπλέικ, ο οποίος με τη σειρά του έγραψε ένα σύντομο μήνυμα για τον διάσημο ποδοσφαιριστή: «Συγγνώμη φίλε μου».

Everyone at Manchester City sends our deepest condolences to you and Georgina. 💙 — Manchester City (@ManCity) April 18, 2022

Thoughts are with you and Georgina brother ♥️ I’m so sorry — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) April 18, 2022

All of us here at Liverpool FC send our deepest condolences to you, Georgina and the family ❤️ April 18, 2022

Strength to Cristiano and Georgina & family.

Rest in peace little angel 👼❤️ pic.twitter.com/QDUrpkXwka — Geo (@GeorginaXeven) April 18, 2022

Η δύσκολη ζωή του Κριστιάνο ο αλκοολικός πατέρας του και τα προβλήματα του αδερφού του με τα ναρκωτικά

Για τον καλύτερο Πορτογάλο ποδοσφαιριστή της ιστορίας τα πράγματα δεν ήταν ποτέ απλά. Ένα παιδί από τη Μαδέιρα που κατάφερε να κατακτήσει όλο τον κόσμο και γεννήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 1985 σε μια φτωχική γειτονιά του Φουντσάλ στο Σάντο Αντόνιο, στο νησί του Ατλαντικού Μαδέρα χρειάστηκε να περάσει πολλά κύματα προκειμένου σήμερα να είναι ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές του πλανήτη.

Η καθημερινότητα για τον Πορτογάλο ήταν πολύ δύσκολη. Η οικογένεια τα έβγαζε πέρα πολύ δύσκολα, έμεναν σε ένα πολύ μικρό σπίτι, κοιμόντουσαν όλοι μαζί και δεν έφταναν μόνο τα οικονομικά προβλήματα, αλλά είχε να αντιμετωπίζει καθημερινά και ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, όπως είναι ο αλκοολισμός. Ο πατέρας του, Χοσέ Ντινίς Αβέιρο, περνούσε τις περισσότερες ώρες της ημέρας του στα καπηλειά και όταν γυρνούσε σπίτι, η κατάσταση ήταν εφιαλτική για όλους.

Ο Ρονάλντο όπως είναι αντιληπτό απεχθάνεται το ποτό. Έχασε τον πατέρα του στα 52 του χρόνια εξαιτίας αυτού του προβλήματος και τα βιώματά του αποτέλεσαν τροχοπέδη στο να αποκτήσει… φιλικές σχέσεις με αυτό που προκάλεσε τόσα δεινά στην οικογένειά του. Το ποτό τού θυμίζει όσα πέρασε μικρός, κάτι που προφανώς δεν θέλει. Από την άλλη η μητέρα του, Μαρία Ντολόρες ντος Σάντος, έκανε τα πάντα προκειμένου να μεγαλώσει με τον καλύτερο τρόπο τον Κριστιάνο και τα αδέρφια του. Μέχρι και τρεις δουλειές αναγκάστηκε να κάνει προκειμένου να συντηρήσει την οικογένεια, να βοηθάει όσο μπορεί. Πλέον η μητέρα του Ρονάλντο μένει σε ένα «παλάτι» και όπως είναι κατανοητό, έχει να υπερηφανεύεται ότι έκανε ό,τι μπορούσε για να βοηθήσει τα παιδιά της.

Ο θάνατος του πατέρα του Πορτογάλου φορ ήταν ένα περιστατικό που έμεινε στην καρδιά και το μυαλό του. Ακόμη και τώρα που είναι μεγάλος και τρανός.

«Υπάρχουν πολλές στιγμές που τον σκέφτομαι. Ο πατέρας μου ήταν πολύ υπερήφανος για εμένα. Στεναχωριέμαι γιατί τώρα που είμαι ο καλύτερος παίκτης του κόσμου εκείνος δεν είναι εδώ για να με δει και να χαρεί. Η μητέρα μου, τα αδέρφια μου, ακόμη και τα παιδιά μου έχουν καμαρώσει για εμένα. Ωστόσο, η απουσία του είναι πολύ μεγάλη», ήταν τα λόγια του Πορτογάλου.

'I didn't expect to cry': Cristiano after seeing footage of his late father discuss pride at his achievements.Ronaldo ‘S father Jose Dinis Aveiro was an alcoholic and died of liver failure 52 in 2005, Ronaldo broke down in tears during an interview with Piers Morgan on Thursday pic.twitter.com/WhvQPzCSIF — Lilian Chan (@bestgug) September 15, 2019

Ο μεγάλος αδερφός του Κριστιάνο, Χούγκο δεν είχε ποτέ καλές παρέες. Από μικρή ηλικία είχε αρχίσει τις κακές συναναστροφές με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει προβλήματα εθισμού στα ναρκωτικά. Οταν όμως ο Πορτογάλος αστέρας είχε την δυνατότητα, του πλήρωσε το κέντρο αποτοξίνωσης στη Λισαβόνα. «Ο Χούγκο επέστρεψε στα ναρκωτικά αρκετές φορές. Ωστόσο ο Ρονάλντο ήταν πάντα εκεί για να τον βοηθήσει να σταθεί στα πόδια του. Επέμενε και του παρείχε τη θεραπεία», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά η μητέρα τους.