Η Λίβερπουλ ήταν το απόλυτο «αφεντικό» της αναμέτρησης με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κι αυτό διαπιστώνεται κι από το γεγονός ότι ο Άλισον είχε περισσότερες εύστοχες πάσες από όλο το κέντρο των «κόκκινων διαβόλων».

Η Λίβερπουλ επικράτησε με εμφατικό τρόπο (4-0) της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και με αυτόν τον τρόπο έπιασε κορυφή στην Premier League, έχοντας με δυο βαθμούς περισσότερους από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Alisson: 51 passes completed (92% accuracy) multiple sweeping actions to prevent Rashford/Elanga scoring



De Gea: 11 passes completed (55%) accuracy. No sweeping at all for the 2nd goal which was preventable.



If you still think DDG is a top keeper, you need to watch football