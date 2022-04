Μια υπέροχη κίνηση φαίνεται πως ετοιμάζουν οι οπαδοί της Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ», με σκέψεις για τήρηση ενός λεπτού με χειροκρότημα στο 7' του ντέρμπι με την Γιουνάιτεντ, προκειμένου να εκφράσουν τη στήριξή τους στον Κριστιάνο Ρονάλντο...

Ο CR7 και η Χεορχίνα θρηνούν τον χαμό του ενός από τα δίδυμα παιδάκια που περίμεναν, με το αγόρι να μην καταφέρνει να κρατηθεί στη ζωή, όπως γνωστοποίησε ο ποδοσφαιριστής το βράδυ της Δευτέρας.

Σύσσωμος ο ποδοσφαιρικός κόσμος έχει σταθεί στο πλευρό του και οι οπαδοί της Λίβερπουλ φαίνεται πως θέλουν να του δείξουν πως μπροστά σε τέτοια γεγονότα το ποδόσφαιρο μπαίνει σε δεύτερη και σε τρίτη μοίρα.

Όπως κυκλοφορεί στα social media, ενδέχεται στο 7ο λεπτό της αποψινής επίσκεψης της Γιουνάιτεντ στο «Άνφιλντ», οι οπαδοί των «κόκκινων» να χειροκροτήσουν δυνατά για να στηρίξουν τον CR7 στις δύσκολες στιγμές που βιώνει...

Liverpool fans are planning to stage a minute's applause in the seventh minute for Cristiano Ronaldo during Manchester United's visit to Anfield on Tuesday evening following the heartbreaking news of his baby son's death. pic.twitter.com/KvtHHi89sl