Ο Κώστας Τσιμίκας άκουσε το τραγούδι που έγραψαν για χάρη του οι οπαδοί της Λίβερπουλ και η αντίδρασή του τα λέει όλα από μόνη της!

Ο Κώστας Τσιμίκας αισθάνεται πιο άνετα από ποτέ στο Λίβερπουλ κι αυτό βγαίνει προς τα έξω.

Η κατακόρυφη άνοδος της απόδοσής του άλλωστε τον έχει καταστήσει ως έναν εκ των αγαπημένων της κερκίδας, η οποία έφτασε μέχρι και στο σημείο να γράψει ολόκληρο τραγούδι για χάρη του Έλληνα αριστερού μπακ.

Ένα μελοποιημένο σύνθημα που δεδομένα ευχαρίστησε τον πρώην αμυντικό του Ολυμπιακού, ο οποίος σε βιντεάκι που κυκλοφορεί εμφανίζεται να «χορεύει» στους ρυθμούς του.

«Ευχαριστώ πολύ για το τραγούδι μου. Πραγματικά το εκτιμώ» ανέφερε μεταξύ άλλων ο 25χρονος στο μήνυμά του για ένα τραγούδι που συντέθηκε με... συνταγή του γνωστού pop συγκροτήματος, ABBA και σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει: «Το διαβατήριο του δικού μας Κώστα Τσιμίκα λέει μεν πως είναι Έλληνας, όλοι ξέρουμε όμως είναι παιδί της πόλης του Λίβερπουλ και είναι scouser».

Kostas Tsimikas reaction to hearing his new chant… amazing! 🙌 pic.twitter.com/NfXJCWRaAm