Κλοπ: «Δεν νοιάζεται κανείς για εμάς με το πρόγραμμα που βγάζουν» (vid)

Ο Γιούργκεν Κλοπ θυμήθηκε τηνκατάσταση που επικρατεί με τις συνεχείς υποχρεώσεις της Λίβερπουλ και ξεσπάθωσε ξανά κατά της Premier και των τηλεοπτικών συμφωνιών. «Κανείς δεν αντιδρά και κανείς δεν νοιάζεται»...

Η Λίβερπουλ το βράδυ της Τετάρτης παίζει τον επαναληπτικό προημιτελικό του Champions League με την Μπενφίκα, μετά έχει τον ημιτελικό του Κυπέλλου με τη Σίτι, ακολουθεί ματς με την Γιουνάιτεντ, ματς με την Έβερτον, θα υπάρξει ευρωπαϊκός ημιτελικός και μετά στις 30/4 οι «κόκκινοι» παίζουν μεσημέρι Σαββάτου εκτός έδρας με την Νιούκαστλ.

Αυτά σκέφτηκε ο κόουτς του συλλόγου του Μέρσεϊσαϊντ και εξαγριώθηκε ξανά για τον προγραμματισμό που αφορά μονάχα το συμφέρον των τηλεοπτικών δικτύων κι όχι το καλό των ποδοσφαιριστών.

«Ευτυχώς είμαστε καλοί και δεν έχουμε τελειώσει από κάποιον στόχο μας νωρίς... Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι το κάθε επόμενο ματς και μετά την Μπενφίκα παίζουμε με τη Σίτι. Αν περάσουμε στα ημιτελικά, μετά έβαλαν την Νιούκαστλ νωρίς το μεσημέρι για το πρωτάθλημα. Ο κόσμος εκμεταλλεύεται το ότι “η Λίβερπουλ είναι μια ομάδα που θέλει να δει όλος ο κόσμος” και κανείς δεν νοιάζεται για εμάς. Ακούγομαι αγριεμένος, αλλά αυτό συμβαίνει γιατί δεν είναι σωστό αυτό που γίνεται.

Αν μου βρείτε άλλο πρωτάθλημα στον πλανήτη και άλλο τηλεοπτικό δίκτυο που θα βάλουν ομάδες που βρίσκονται σε ημιτελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης να παίξουν νωρίς το μεσημέρι για το πρωτάθλημα, θα αντιδράσουν. Στην Αγγλία δεν αντιδρά κανείς. Και απλά αυτό που κάνουμε είναι να βγάζουμε ό,τι δυνάμεις έχουμε για να παραμένουμε εντός στόχων. Αν δεν είχαμε αρκετούς παίκτες προφανώς δεν θα βρισκόμασταν εδώ αυτή τη στιγμή, θα είχαμε ελεύθερη την εβδομάδα γιατί θα είχαμε αποκλειστεί...» ανέφερε ο Kloppo.

"They couldn't care less...it's just not okay!" 😠#LFC boss Jurgen Klopp is 'angry' about his side's upcoming fixture schedule 🔴 pic.twitter.com/WxstduSdvy