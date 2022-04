Ράνγκνικ: «Αν δεν σκοράρεις κόντρα στην Έβερτον που δέχθηκε τρία γκολ από την Μπέρνλι, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα» (vid)

Ο Ραλφ Ράνγκνικ δεν μάσησε τα λόγια του μετά την ήττα από την Έβερτον με 1-0 και άσκησε έντονη κριτική στους ποδοσφαιριστές του για την εμφάνισή τους.

Μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα της περασμένης εβδομάδας με την Λέστερ (1-1), ήρθε και η ήττα από τον Έβερτον με 1-0. Τα πράγματα για τους «κόκκινους διαβόλους» δεν είναι καθόλου ευχάριστα, καθώς πλέον μόλις δύο νίκες στα τελευταία έξι παιχνίδια τους, βρισκόμενοι στην έβδομη θέση με 51 βαθμούς και στο -3 από την πρώτη πεντάδα.

Ο Ραλφ Ράνγκνικ μετά την ήττα από την Έβερτον δεν μάσησε τα λόγια του και άσκησε έντονη κριτική στους ποδοσφαιριστές του για την εμφάνισή τους.

«Εάν δεν σκοράρεις εναντίον μιας ομάδας που δέχθηκε τρία γκολ από την Μπέρνλι, τότε δεν μπορείς να περιμένεις να κάνεις τίποτα. Νόμιζα ότι είχαμε μια καλή αρχή στο παιχνίδι, είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού στα πρώτα 25 λεπτά, αλλά θα έπρεπε να είχαμε δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες για να κυριαρχήσουμε.

Δεν νομίζω ότι υπάρχουν δικαιολογίες για κανέναν. Είμαστε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και κανείς δεν μπορεί να έχει καμία δικαιολογία για κανέναν. Δεν μπορεί να μας αποσπά η προσοχή το θέμα του προπονητή. Θα υπάρξει νέος τεχνικό την επόμενη σεζόν και αν αυτό ανακοινωθεί τώρα ή σε 10 ή 14 ή 20 ημέρες, δεν θα έχει καμία επίδραση σε αυτό το παιχνίδι», ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου ο Γερμανός τεχνικός.

