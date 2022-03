Μετρούσε 47/47 αποτυχίες στα παιχνίδια της Premier League όπου είχε βρεθεί πίσω στο σκορ με δύο τέρματα. Τώρα, έκανε το μεγάλο «μπαμ» και ευελπιστεί αυτό να συνδυαστεί με επιβίωση στο φινάλε.

Τα «παγώνια» του Τζέσι Μαρτς πραγματοποίησαν απίθανη ανατροπή το βράδυ της Παρασκευής στο «Μολινό», όταν από το 53' και μετά έχοντας το αριθμητικό πλεονέκτημα, έφεραν τούμπα το απίστευτο ματς με την Γουλβς.

Από το εις βάρος της 2-0 του πρώτου μέρους, η Λιντς έφτασε στο τελικό 3-2 μέχρι το 91ο λεπτό και κατέγραψε κάτι μοναδικό για την ιστορία της παρουσίας της στη σύγχρονη μορφή του κορυφαίου πρωταθλήματος.

Ποτέ ξανά στην Premier η ομάδα αυτή δεν είχε πάρει νίκη σε αναμέτρηση που είχε βρεθεί πίσω στο σκορ με δύο τέρματα και αυτή η πρώτη φορά, θα ευελπιστούν άπαντες στον σύλλογο να καταφέρει να οδηγήσει και στην επιβίωση στην κατηγορία στο φινάλε της σεζόν.

1 - @LUFC have won a Premier League match despite being 2+ goals behind at half-time for the very first time, previously losing 47/47 such instances. Undertaker. pic.twitter.com/U6lwy76Vos