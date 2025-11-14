Ρούνεϊ για Γκρίλις: «Ποιο Μουντιάλ; Ας κλείσει από τώρα τις καλοκαιρινές του διακοπές»

Σκληρή απάντηση έδωσε ο Γουέιν Ρούνεϊ σχετικά με τις πιθανότητες που έχει ο Τζακ Γκρίλις να βρεθεί στο Μουντιάλ 2026 με την Αγγλία.

Ο Τζακ Γκρίλις έφυγε ως δανεικός από τη Μάντσεστερ Σίτι για την Έβερτον με στόχο να βρει ξανά τον καλό του εαυτό. Και η αλήθεια είναι πως έχει μπορέσει να δείξει πολύ θετικά δείγματα στην πορεία του με τους Toffees. Ακόμα κι αυτά πάντως, όπως φαίνεται, δεν είναι αρκετά να πείσουν τον Τόμας Τούχελ να τον εμπιστευθεί στην εθνική Αγγλίας.

Ο Γκρίλις έχει πάψει να έχει τη σημασία που είχε για τα Τρία Λιοντάρια και εδώ και καιρό βρίσκεται εκτός κλήσεων, με τον Γουέιν Ρούνεϊ να θεωρεί πως κάπου εδώ έχει τελειώσει η καριέρα του στην εθνική. Ερωτηθείς για το αν ο Γκρίλις έχει ελπίδες να βρεθεί στο Μουντιάλ 2026 μετά το καλό του ξεκίνημα στην Έβερτον, ο Άγγλος legend απάντησε σκληρά και... αποστομωτικά.

«Ο Γκρίλις μπορεί να κλείσει από τώρα τις καλοκαιρινές του διακοπές για το 2026, γιατί δεν πρόκειται να μπει στην αποστολή για το Μουντιάλ. Σκεφτείτε ότι ο Γκόρντον της Νιούκαστλ τραυματίστηκε και πάλι δεν τον κάλεσαν, οπότε πιστεύω πως ο Τούχελ είναι πλήρως κατασταλλαγμένος για τον Γκρίλις», είπε χαρακτηριστικά ο Ρούνεϊ.