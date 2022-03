Αρτέτα: «Η Premier League αδικεί την Άρσεναλ»

Ο προπονητής της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα με αρκετά σαρκαστικό ύφος εξέφρασε τα παράπονα του προς την Premier League για το βεβαρυμένο πρόγραμμα της ομάδας του με αγώνες Τετάρτη και Σάββατο.

Η φορμαρισμένη Άρσεναλ δεν μπόρεσε να σταθεί εμπόδιο στη Λίβερπουλ, η οποία κατάφερε να κερδίσει στο «Emirates» και μείωσε την απόσταση από την πρωτοπόρο Μάντσεστερ Σίτι στον έναν βαθμό. Οι «Κανονιέρηδες» έχουν μόλις δυο μέρες να αποφορτιστούν και να προετοιμαστούν για το παιχνίδι με την Άστον Βίλα στο «Βίλα Παρκ» το μεσημέρι του Σαββάτου (18/3, 14:30).

O Mικέλ Αρτέτα με δηλώσεις του εξέφρασε τα παράπονα του στη Λίγκα για το επιβαρυμένο πρόγραμμα της ομάδας του, τονίζοντας πως έχουν οριστεί με διαφορά δυο ημερών τον επόμενο μήνα τα ντέρμπι της με Τσέλσι (Τετάρτη 20/4, 21:45) και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Σάββατο 23/4, 14:30).

«Ευχαριστούμε πολύ την Premier League γι΄αυτό. Και το έχουν κάνει ξανά όταν θα παίξουμε με την Τσέλσι και την Μάντσεστερ Γιουναίτεντ. Αν θέλουν να τους δώσουν πλεονέκτημα, σας ευχαριστούμε πολύ. Μην ανησυχείτε οι παίκτες θα είναι εκεί το Σάββατο, με ενέργεια. Θα φάνε, θα κοιμηθούν καλά, αλλά ευχαριστώ και πάλι την Premier League που φτιάχνει τέτοιο πρόγραμμα. Πολύ, πολύ βοηθητικό. Δεν είναι δίκαιο αυτό για την Άρσεναλ», ανέφερε στην τοποθέτηση του ο Ισπανός τεχνικός της Άρσεναλ.

Mikel Arteta does not hold back in criticising the Premier League 👀



Could he be getting a fine for this 😳 pic.twitter.com/D1NoKzxEeO