Τούχελ: «Αν συζητούν στο Κοινοβούλιο τα συνθήματα, τότε έχουν λάθος προτεραιότητες» (vid)

Ο Τόμας Τούχελ ενημερώθηκε και για το γεγονός πως η βρετανική Κυβέρνηση ζητάει από τους οπαδούς της Τσέλσι να μην τραγουδούν το όνομα του Αμπράμοβιτς και σχολίασε πως... κάτι πάει λάθος με τις προτεραιότητες στα σοβαρά ζητήματα.

Οι «μπλε» βρίσκονται στη Γαλλία για τον επαναληπτικό με την Λιλ στους «16» του Champions League και από το απόγευμα της Τρίτης έγινε γνωστό πως το Σάββατο θα ταξιδέψουν με πούλμαν για αρκετές ώρες προκειμένου να παίξουν με την Μίντλεσμπρο, αφού δεν μπορούν να πάρουν πτήση.

Ο Τούχελ στη συνέντευξη Τύπου σχολίασε ένα μικρό κομμάτι των όσων συμβαίνουν στο κλαμπ και θέλησε να τονίσει ότι: «Άκουσα το θέμα με τα συνθήματα κι αν αυτό είναι που συζητούν στο Κοινοβούλιο, τότε θα πρέπει ν' ανησυχήσουμε για τις προτεραιότητες που μπαίνουν στα σοβαρά ζητήματα...».

🗣 "If fan chants now need to be discussed in parliament, maybe we need to worry about the priorities of discussions there."



Thomas Tuchel questions parliaments priorities after Chelsea fans were urged to stop chanting Roman Abramovichs name pic.twitter.com/SRo0lQQ2d2