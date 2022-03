Η Τσέλσι λόγω των οικονομικών της προβλημάτων θα χρειαστεί να ταξιδέψει στο Μίντλεσμπρο για το παιχνίδι με την ομώνυμη ομάδα για το FA Cup με το πούλμαν της ομάδας, κάνοντας συνολική διαδρομή δέκα ωρών!

Οι κυρώσεις της βρετανικής κυβέρνησης στον Ρόμαν Αμπράμοβιτς επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινότητα της Τσέλσι και για αυτό ο Ρώσος μεγιστάνας ψάχνει αγοραστή που θα μπορεί να αποκτήσει τους πρωταθλητές κόσμου, με τις εξελίξεις να αναμένονται μέχρι το τέλος του μήνα.

Οι Λονδρέζοι είναι τυχεροί, καθώς είχαν κλείσει τις λεπτομέρειες για το ταξίδι τους στη Γαλλία για τον αγώνα ρεβάνς με τη Λιλ για τους «16» του Champions League πριν τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στον ισχυρό της άνδρα, όμως από εκεί και πέρα τα ταξίδια για τους εκτός έδρας αγώνες θα είναι μια πολύωρη «Οδύσσεια». Ο Τόμας Τούχελ επιβεβαίωσε πως η ομάδα του θα μεταβεί από το Λονδίνο στο Μίντλεσμπρο για τον προημιτελικό του FA Cup με την ομώνυμη ομάδα το ερχόμενο Σάββατο (19/3, 19:15) οδικώς!

Όσο είναι σε ισχύ οι κυρώσεις στον Ρόμαν Αμπράμοβιτς οι «Μπλε» θα μπορούν να ξοδέψουν μόνο 20 χιλιάδες λίρες για τα ταξίδια τους για τα εκτός έδρας παιχνίδια και συνεπώς τα χρήματα δεν είναι αρκετά για ταξίδι με αεροπλάνο και διαμονή σε ξενοδοχείο. Στην προκειμένη περίπτωση η αποστολή της Τσέλσι θα πρέπει να ταξιδέψει δέκα ώρες ώστε να πάει στο Μίντλεσμπρο και να γυρίσει!

Chelsea boss Tuchel confirms his team CANNOT fly to Middlesbrough and face a gruelling 10-hour round-trip coach journey https://t.co/wI3SpeFHOw