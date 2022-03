Σίτι ή Λίβερπουλ; Το πρόγραμμα μέχρι τέλους για τον τίτλο στην Premier League (poll)

Η Μάντσεστερ Σίτι έμεινε στο μηδέν με την Κρίσταλ Πάλας, πήγε στο +4 από την Λίβερπουλ με ματς περισσότερο κι έτσι η μάχη της κορυφής στην Premier League πήρε φωτιά!

L;Φούντωσε για τα καλά η μάχη του τίτλου στην Premier League και όλα συνηγορούν πια στο ότι πάμε για φινάλε θρίλερ, καθώς πλέον κάθε απώλεια βαθμών μετράει σχεδόν διπλή.

Η Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα φαίνεται πως νιώθει ήδη την πίεση. Κόντρα στον κακό της δαίμονα, Κρίσταλ Πάλας, η οποία τη νίκησε στον πρώτο γύρο, οι «Πολίτες» σκόνταψαν ξανά. Ετσι, η Σίτι βρίσκεται μόλις τέσσερις πόντους πάνω από την Λίβερπουλ, η οποία αν κατακτήσει τρίποντο στην εξ αναβολής αναμέτρηση με την Άρσεναλ που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τετάρτη (16/03) στο «Έμιρεϊτς», τότε θα την πλησιάσει στον πόντο και ενώ υπάρχει στο πρόγραμμα και το μεταξύ τους ντέρμπι στις 10 Απριλίου στο «Έτιχαντ». Υπάρχουν όμως κι άλλα ματς που μπορούν, είτε να μεγαλώσουν τη διαφορά για τη Μάντσεστερ Σίτι, είτε να δώσουν την ευκαιρία στη Λίβερπουλ να κάνει την ανατροπή και να «σκαρφαλώσει» στην κορυφή.

Tο παιχνίδι με την Κρίσταλ Πάλας ήταν το πρώτο από τα πέντε εκτός έδρας ματς που θα δώσει η Μάντσεστερ Σίτι. Τα άλλα τέσσερα είναι με την Μπέρνλι, τη Γουλβς, τη Λιντς και τη Γουέστ Χαμ. Στο «Έτιχαντ» οι Πολίτες θα φιλοξενήσουν, εκτός από την Λίβερπουλ, τη Μπράιτον, τη Γουότφορντ, τη Νιούκαστλ και (στην τελευταία αγωνιστική, στις 22 Μαΐου) την Άστον Βίλα.

Από την άλλη η Λίβερπουλ του Γιούργκεν Κλοπ ξεκινάει την τελευταία δεκάδα των αγώνων της από το «Έμιρεϊτς», όπου την Τετάρτη (16/03, 22:15) αντιμετωπίζει την Άρσεναλ. Εκτός από τα δύο ντέρμπι, με τους «κανονιέρηδες» και την Μάντσεστερ Σίτι, οι «Reds» καλούνται να δώσουν ακόμη τρία παιχνίδια μακριά από το «Άνφιλντ». Συγκεκριμένα με την Άστον Βίλα, τη Νιούκαστλ και τη Σαουθάμπτον.

Από την άλλη τα παιχνίδια που έχουν να δώσουν στην έδρα του δεν θεωρούνται σε καμία των περιπτώσεων εύκολα, καθώς το πρόγραμμα περιλαμβάνει τον αγώνα με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τη Γουότφορντ, την Έβερτον, την Τότεναμ και (στην τελευταία αγωνιστική) τη Γουλβς. Σαφέστατα το πρόγραμμά της δείχνει να είναι πιο δύσκολο από αυτό της Μάντσεστερ Σίτι, με ντέρμπι κόντρα σε Άρσεναλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τότεναμ, αλλά στην Premier League όλα τα ματς είναι επικίνδυνα και συχνά κρύβουν παγίδες.

Μην ξεχνάμε το γεγονός ότι πριν μερικούς μήνες η Μάντσεστερ Σίτι απολάμβανε τη μοναξιά στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας χτίσει μια διαφορά 13 βαθμών από την δεύτερη Λίβερπουλ. Πλέον όμως η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τους Πολίτες και το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτή η μάχη θα είναι μέχρι τέλους.

Κι αυτό διότι υπάρχουν αγώνες που δεν έχει σημασία αν είναι με «μεγάλους» ή με «μικρούς» αντιπάλους. Μιλάμε για την Premier League και το βάρος της διεκδίκησης του τίτλου. Όταν Γιούργκεν Κλοπ και Πεπ Γκουαρδιόλα έλεγαν πως το πρωτάθλημα θα κριθεί στους 90 βαθμούς... σοβαρολογούσαν. Θα καταφέρει η Μάντσεστερ Σίτι να διατηρήσει τον περυσινό της τίτλο ή θα έχουμε ανατροπή δεδομένων και την Λίβερπουλ πρωταθλήτρια Αγγλίας μετά από δύο σεζόν;

