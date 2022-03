Ο Μοχάμεντ Σαλάχ αποχώρησε με ενοχλήσεις από το παιχνίδι με τη Μπράιτον, δεν προπονήθηκε στην προπόνηση της Δευτέρας (14/3) και η συμμετοχή του για το ντέρμπι με την Άρσεναλ στο Λονδίνο κρίνεται αμφίβολη.

Με ένα σοβαρό αγωνιστικό «πονοκέφαλο» προετοιμάζει ο Γιούργκεν Κλοπ τα πλάνα του ενόψει του ντέρμπι της Τετάρτης (16/3, 22:15) με αντίπαλο την Άρσεναλ στο Λονδίνο, καθώς είναι αμφίβολη η συμμετοχή του Μοχάμεντ Σαλάχ. Ο Αιγύπτιος σταρ της Λίβερπουλ αποχώρησε στο 62ο λεπτό του εκτός έδρας αγώνα με τη Μπράιτον, στον οποίο σκόραρε το 20ο του τέρμα στο τρέχον πρωτάθλημα, καθώς ένιωσε ενοχλήσεις στο αριστερό πόδι και ακόμα πονάει.

Ο Σαλάχ δεν κατάφερε να πάρει μέρος στην προπόνηση της Δευτέρας (14/3) και συνεπώς η συμμετοχή του στον αγώνα του «Emirates» είναι αμφίβολη. Εκτός από τον Αιγύπτιο εκτός προπόνησης έμειναν οι Τσιμίκας - Μίλνερ, εν αντιθέσει με τους Όξλεϊντ-Τσάμπερλεϊν, Οριγκί και Μιναμίνο, οι οποίοι επέστρεψαν στο κανονικά πρόγραμμα.

Η Λίβερπουλ μετράει οκτώ διαδοχικές νίκες στην Premier League και «κυνηγάει» την πρωτοπόρο Μάντσεστερ Σίτι, ενώ η Άρσεναλ βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, έχοντας πέντε διαδοχικές νίκες.

🚨 NEW: Mohamed Salah remains a major doubt for Liverpool's Premier League trip to Arsenal having sat out training on Monday. #awlive [liverpool echo] pic.twitter.com/rUvb3ez3sF