O Moχάμεντ Σαλάχ έκανε το 2-0 για τη Λίβερπουλ κόντρα στη Μπράιτον με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι και έφτασε τα 20 γκολ στην Premier League για τέταρτη σεζόν.

Η Λίβερπουλ «κλείδωσε» τη νίκη της στην έδρα της Μπράιτον, καθώς μετά το γκολ του Λουίς Ντίας «χτύπησε» στο 60' με τον Μπισούμα να κάνει χέρι μέσα στην περιοχή και τον Μοχάμεντ Σαλάχ να κερδίζει από τα έντεκα βήματα τον Σάντσες. Ο Αιγύπτιος σταρ έφτασε τα 20 τέρματα για τέταρτη φορά στα πέντε χρόνια που βρίσκεται στην Premier League, καθώς μόνο τη σεζόν 2019-20 είχε μείνει στα 19 τέρματα. O Σαλάχ έγινε ο έκτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Premier League που σκοράρει 20 γκολ για τουλάχιστον τέσσερις σεζόν μετά τους Ρουντ φαν Νίστελροϊ (4), Χάρι Κέιν, Τιέρι Ανρί (5), Σέρχιο Αγουέρο (6), Άλαν Σίρερ (7).

