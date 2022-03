Ο Τομ Μπρέιντι μάλλον έδειξε πως όντως κάτι υπήρχε στα σκαριά όταν συνάντησε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο «Ολντ Τράφορντ» και δεν μπορούσε να απαντήσει στην ερώτηση που του έκανε ο Πορτογάλος για την καριέρα του...

Ο GOAT του NFL, αν και πριν από λίγο καιρό είχε επισημοποιήσει το μεγάλο φινάλε, τώρα επέστρεψε και θα είναι παρών με τους Tampa Bay Buccaneers για τη νέα σεζόν!

«Αυτούς τους δύο μήνες που ήμουν μακριά, κατάλαβα πως η θέση μου είναι ακόμα στον αγωνιστικό χώρο κι όχι κάπου στις εξέδρες» έγραψε ο Τομ Μπρέιντι που ξάφνιασε όλο τον κόσμο, αλλά ίσως και να το είχε... σκεφτεί κάποιος αν έβλεπε ένα συγκεκριμένο βίντεο από το «Ολντ Τράφορντ».

Ο Μπρέιντι παρακολούθησε από κοντά τη μεγάλη νίκη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επί της Τότεναμ με το τελικό 3-2 σε μια βραδιά που ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε το 59ο χατ-τρικ της καριέρας του και έφτασε στα 807 τέρματα, για να γίνει ο απόλυτος γκολτζής στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

«Εσύ τελείωσες, έτσι;» τον ρώτησε ο Κριστιάνο, ο Μπρέιντι έκανε μια περίεργη γκριμάτσα και ο CR7 κατάλαβε αμέσως πως υπήρχαν σκέψεις γιατί ο αποχωρισμός τελικά ήταν πιο δύσκολος από το αναμενόμενο...

Cristiano Ronaldo: "You're finished right?"



Tom Brady: 😬



Comes out of retirement the next day.pic.twitter.com/Tom5nXMrM5