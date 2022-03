Ο Τομ Μπρέιντι άντεξε στη... συνταξιόδοτηση για 43 ημέρες. Ανακοίνωσε την επιστροφή του για την 23η σεζόν του στο NFL με τη φανέλα των Τάμπα Μπέι Μπακανίερς.

Στην περίπτωση του ο Τομ Μπρέιντι δεν χρειάστηκε μία δήλωση σχεδόν τριών λέξεων, όπως είχε κάνει ο Μάικλ Τζόρνταν με το περίφημο «I' m back» του 1995.

O 44χρονος Τομ Μπρέιντι χρησιμοποίησε περισσότερες λέξεις, σχεδόν όσες και οι ημέρες που άντεξε μακριά από το άθλημα του american football. Στις 29 Ιανουαρίου επισημοποιούσε το «αντίο» του και τα ξημερώματα της 14ης Μαρτίου άλλαζε την απόφασή του, προς έκπληξη και χαρά όλων.

«Τους τελευταίους δύο μήνες κατάλαβα ότι η θέση μου είναι ακόμα στον αγωνιστικό χώρο και όχι στις εξέδρες. Αυτή ώρα θα έρθει. Αλλά δεν είναι τώρα. Αγαπώ τους συμπαίκτες μου και αγαπώ την οικογένειά μου, η οποία με υποστηρίζει. Αυτοί κάνουν τα πάντα ικανά. Επιστρέφω για την 23η σεζόν μου στην Τάμπα. Υπάρχουν δουλειές που δεν έχουν τελειώσει», έγραψε ο Μπρέιντι.

