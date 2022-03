Ο Μοχάμεντ Σαλάχ σε μια από τις σπάνιες φορές που εκφράζει τις σκέψεις του, έστειλε μήνυμα τίτλου προς τους οπαδούς της Λίβερπουλ, με την ομάδα να συνεχίζει την ασφυκτική πίεση στην πρωτοπόρο Μάντσεστερ Σίτι!

Μπορεί εκείνος να μην συζητάει πλέον με τον σύλλογο για την ανανέωση του συμβολαίου του, μπορεί το θέμα αυτό ν' απασχολεί το κλαμπ και τον κόσμο, όμως, εκείνος απλά παραμένει απόλυτα συγκεντρωμένος στη δουλειά του στο γήπεδο.

Ίσως και να πρόκειται για μια κίνηση... αντιπερισπασμού ώστε άπαντες να κοιτούν μόνο όσα συμβαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Παρ' όλα αυτά, ο Μοχάμεντ Σαλάχ είναι ένας από τους believers και έστειλε μήνυμα τίτλου προς τους οπαδούς της Λίβερπουλ!

«Είναι ακόμα στο χέρι μας» έγραψε ο «Φαραώ» στα social media με τους «κόκκινους» να βρίσκονται στο -3 από τους πρωτοπόρους της βαθμολογίας, «πολίτες» και φυσικά να υπάρχει ακόμα ένα μεταξύ τους ματς στον δεύτερο γύρο της φετινής Premier League!

It is still in our hands. pic.twitter.com/vPMd2Qs0zI