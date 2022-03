Οι οπαδοί της Τσέλσι έδειξαν στο παιχνίδι με τη Νιούκαστλ τον ισχυρό άνδρα της ομάδας τους, Ρόμαν Αμπράμοβιτς, με πανό, συνθήματα και με μάσκες με το πρόσωπο του.

Το πρόσωπο των ημερών στο αγγλικό ποδόσφαιρο δεν είναι άλλο από τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς. Η βρετανική κυβέρνηση έχει επιβάλει επιπτώσεις στον Ρώσο μεγιστάνα λόγω της εισβολής των Ρώσων στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα να αναγκάζεται να πουλήσει τις μετοχές της Τσέλσι, ώστε το κλαμπ να γλιτώσει την οικονομική καταστροφή.

Οι οπαδοί των «Μπλε» πριν και κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Νιούκαστλ έδειξαν τη στήριξη τους στον άνθρωπο που γιγάντωσε την ομάδα τους και την οδήγησε σε τίτλους. Οι φίλοι της ομάδας φώναζαν συνθήματα υπέρ του Ρώσου δισεκατομμυριουχού, το πανό «Roman Empire» παρέμεινε στη θέση του, ενώ μερικοί θεατές φόρεσαν ακόμα και μάσκες με το πρόσωπο του ισχυρού άνδρα του συλλόγου!

Αρκετοί φίλοι της ομάδας που βρέθηκαν στο «Στάμφορντ Μπριτζ» είχαν καλύψει το σήμα της εταιρείς επικοινωνιών «Three UK», η οποία ανέστειλε μέχρι νεοτέρας τη χορηγία της, σε αντίθεση με την ομάδα, η οποία αγωνίστηκε χωρίς αλλαγές στην εμφάνιση της. Μπορεί οι Λονδρέζοι να μην κάλυψαν τους χορηγούς, όμως το Sky Sports έσβησε όλα τα σήματα στην παρουσίαση της ενδεκάδας.

Guy behind me wearing an Abramovich mask😭😭 pic.twitter.com/rctWuT97T3