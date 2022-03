Ο Πολ Πογκμπά προχώρησε σε ριζική ανανέωση του look του κι έκανε... αποκαλυπτήρια στην προθέρμανση του Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Τότεναμ, κερδίζοντας τις εντυπώσεις και τα φλας των φωτογράφων.

Πολ Πογκμπά ή... «Bald Πογκμπά»; Οι πειραματισμοί στο μαλλί ήταν ανέκαθεν σήμα-κατατεθέν του Γάλλου σταρ. Άλλο κούρεμα στη Γιουβέντους, άλλα (πολλά και διάφορα) στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τα τελευταία πεντέμισι χρόνια, άλλο όταν αγωνίζεται με την εθνική Γαλλίας στις μεγάλες διοργανώσεις. Αυτη τη φορά, όμως, ξέφυγε από την πεπατημένη του και δοκίμασε κάτι εντελώς καινούριο, με τη σύμφωνη γνώμη του... μπαρμπέρη του.

Συγκεκριμένα, ο Πογκμπά ξύρισε το κεφάλι του κι έκανε... αποκαλυπτήρια του νέου look του στην προθέρμανση του Γιουνάιτεντ-Τότεναμ στο «Ολντ Τράφορντ». Χωρίς καμία προειδοποίηση μέσω Instagram, λοιπόν, αναπόφευκτα κέντρισε τα βλέμματα και τα φλας των φωτογράφων. Αντίστοιχη στυλιστική επιλογή έκανε το καλοκαίρι και ο Αντονί Μαρσιάλ, ο οποίος τελικά αποχώρησε δανεικός τον περασμένο Γενάρη μέχρι το τέλος της σεζόν. Να είναι οιωνός, άραγε, για το μέλλον του Γάλλου μέσου;

Paul Pogba’s got a new look ✂️ pic.twitter.com/FB9tvJ7RSe