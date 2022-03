H Μάντσεστερ Σίτι έδωσε τα «χέρια» με την Ατλέτικο Μινέιρο για την απόκτηση του 17χρονου Βραζιλιάνου εξτρέμ, Σαβίνιο, έναντι 6.5 εκατομμυρίων ευρώ.

Σε μια μεταγραφή με προοπτική και ορίζοντα το μέλλον προχώρησε η Μάντσεστερ Σίτι. Οι «Πολίτες» κατέληξαν σε οριστική συμφωνία με την Ατλέτικο Μινέιρο για την απόκτηση του 17χρονου μεσοεπιθετικού, Σαβίνιο. Ο νεαρός εξτρέμ θεωρείται από τα μεγαλύτερα ανερχόμενα ταλέντα της χώρας του καφέ και διακρίνεται για την ταχύτητα και την τεχνική του.

Ο Σαβίνιο παρά το νεαρό της ηλικία του έχει ήδη αγωνιστε σεί 23 παιχνίδια με την πρώτη ομάδα της πρωταθλήτριας, Ατλέτικο Μινέιρο. Η περίπτωση του 17χρονου εξτρέμ «έπαιξε» και για την Άρσεναλ, όμως η Μάντσεστερ Σίτι κινήθηκε πιο αποφασιστικά και από το καλοκαίρι θα ανήκει στο δυναμικό της.

