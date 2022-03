Γκουρδιόλα για Μέσι: «Ηταν σαν να έχω τον Τζόρνταν»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα, έπλεξε γι' ακόμη μία φορά το εγκώμιο του Λιονέλ Μέσι και παραδέχθηκε ότι χωρίς τον Αργεντινό η Μπαρτσελόνα δεν είχε τόση επιτυχία.

Οι δυο τους στάζουν μέλι κάθε φορά που μιλούν ο ένας για τον άλλον. Ακόμη, και από τότε που ο Πεπ Γκουαρδιόλα αποχώρησε για την Μπάγερν Μονάχου και τη Μάντσεστερ Σίτι, συνεχίζει να λέει τα καλύτερα για τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος σήμερα αγωνίζεται με τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν.

Αλλωστε ο Καταλανός τεχνικός των Πολιτών δεν ξεχνάει, άλλωστε, πόσα πέρασαν μαζί στην Μπαρτσελόνα και τους δεκάδες τίτλους σε Ισπανία και Ευρώπη. Οι δυο τους κατέκτησαν σχεδόν τα πάντα κατά τη θητεία τους στους «μπλαουγκράνα», συμπεριλαμβανομένων τριών τίτλων La Liga, δύο Champions League και δύο Copas del Rey.

Ο Γκουαρδιόλα σε συνέντευξή του στην «Ole», παραδέχθηκε ότι η Μπαρτσελόνα δεν θα είχε καταφέρει να κατακτήσει τόσους τίτλους, αν δεν υπήρχε στο ρόστερ ο Λιονέλ Μέσι.

«Χωρίς τον Λίο Μέσι θα ήταν απίθανο το να κερδίσουμε τίτλους! Ο Μέσι είναι σαν τον Τζόρνταν! Ήξερα πως όταν κάτι δεν πάει καλά, θα εμφανιζόταν ο Μέσι. Του χρωστάω ένα καλό μπουκάλι κρασί για να τον ευχαριστήσω για τα συμβόλαιο που μου χάριζε με τις εμφανίσεις του», ξεκαθάρισε ο τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι. Τι είναι ο Μέσι για εμένα; Ο Μέσι με δίδαξε πολλά πράγματα, με έκανε πιο… ανταγωνιστικό και σήμαινε τα πάντα για μένα.

Και ο ίδιος ξέρει πως όσο ήταν στην Μπαρτσελόνα, είχε δίπλα τους παίκτες τεράστιας αξίας που τον βοήθησαν και το εκτιμάει. Γνωρίζει πως έχει φτάσει μέχρι εδώ και ποιοι τον έχουν βοηθήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γκουαρδιόλα.

Pep Guardiola says having Leo Messi was like Phil Jackson having Michael Jordan 🐐🐐 pic.twitter.com/wp371DwoUL