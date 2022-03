Ο Τζον Τέρι παρακολουθούσε το ματς της Έβερτον με την Τότεναμ, πίστευε στην αντίδραση της ομάδας του Λάμπαρντ ακόμα και μετά το 3-0 και πήγε... παντελώς λάθος η πεποίθησή του πως ο κολλητός του θα άλλαζε τη ροή του ματς.

Ο σύλλογος από το Μέρσεϊσαϊντ επισκέφθηκε το Λονδίνο και πέρασε εφιαλτική βραδιά, βλέποντας τα «σπιρούνια» να σκοράρουν ακατάπαυστα και να φτάνουν με τεράστια άνεση στο τελικό 5-0.

Ο Τζον Τέρι από το σπίτι του παρακολουθούσε το ματς για να στηρίξει και τον κολλητό του, Φρανκ Λάμπαρντ, ωστόσο, όσο κι αν ήθελε να του μεταφέρει τη θετική του ενέργεια και σκέψη, τα πάντα πήγαν στράφι για τα «ζαχαρωτά».

«Χρειάζεται μια καλή ομιλία στο εσωτερικό της ομάδας στην ανάπαυλα, περιμένω μια μεγάλη αντίδραση από την Έβερτον στο δεύτερο μέρος, το επόμενο γκολ θα καθορίσει το ματς» έγραψε στο ημίχρονο ο JT.

Και ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα στο δεύτερο 45λεπτο ήρθε το 4ο γκολ της Τότεναμ. Και αυτό αποτελεί μεγάλη απόδειξη πως όταν είναι κάτι να στραβώσει, δεν θα υπάρχει σταματημός στον κατήφορο...

Big team talk needed here, expecting a big response from Everton in the second half, the next goal decides the game. 💙