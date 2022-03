Ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Πολ Σκόουλς, επέκρινε τον προσωρινό προπονητή των «κόκκινων διαβόλων» Ραλφ Ράνγκνικ, μετά την ήττα με βαρύ σκορ (4-1) από την Μάντσεστερ Σίτι.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ όχι μόνο γνώρισε την ήττα με 4-1 από την Μάντσεστερ Σίτι, αλλά δεν κατάφερε να απειλήσει καν στο δεύτερο ημίχρονο.

Η εμφάνιση των «κόκκινων διαβόλων» έκανε έξαλλο τον Πολ Σκόουλς, ο οποίος δεν δίστασε γι' ακόμη μια φορά να εξαπολύσει τα βέλη του εναντίον του Ραλφ Ράνγκνικ.

«Τι περιμένουμε; Φέραμε έναν προσωρινό προπονητή που δεν έχει προπονήσει ποτέ μια ελίτ ομάδα. Δεν είχε αναλάβει ποτέ μια μεγάλη ομάδα, δεν έχει προπονήσει μια ομάδα όπως η Γιουνάιτεντ που εδώ υπάρχουν απαιτήσεις. Με όποιον και να παίζεις, δεν έχει σημασία. Έχει προπονήσει έναν σύλλογο για δύο χρόνια από τα τελευταία 10 χρόνια.

Πώς η Γιουνάιτεντ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτός ο άνθρωπος θα είναι ο κατάλληλος για έξι ή επτά μήνες; Με μπερδεύει. Στο δεύτερο ημίχρονο με την Σίτι, οι παίκτες έμοιαζαν χαμένοι. Έμοιαζαν σαν να μην είχαν ιδέα τι έκαναν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πολ Σκόουλς.

🗣️ "Not one shot in the second half, it's horrific!"



🗣️ "He's never been at a top club."



🗣️ "It doesn't feel right to me."



Paul Scholes, Yaya Toure and Michael Owen debrief on the Manchester Derby and the problems inside the red half of the city 🗣️ pic.twitter.com/lZCDnnYehr