Συνολικό ποσό μεγαλύτερο ακόμα και από τους Άραβες της Μάντσεστερ Σίτι κατάφερε να επενδύσει στην Τσέλσι ο Ρομάν Αμπράμοβιτς. Με διαφορά οι μεγαλύτερες «ενέσεις» ρευστού την τελευταία 5ετία.

Η Τσέλσι, όσο ο Αμπράμοβιτς προφανώς εξετάζει κάθε πιθανή πρόταση που θα φτάνει για τις μετοχές του συλλόγου, συνεχίζει ν' ανταποκρίνεται θετικά στις υποχρεώσεις της, περνώντας στα προημιτελικά του Κυπέλλου και επικρατώντας 4-0 της Μπέρνλι στο πρωτάθλημα.

Ο Ρώσος μεγιστάνας το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης επισημοποίησε την απόφασή του ν' αφήσει τους «μπλε» του Λονδίνου έπειτα από 19 χρόνια απόλυτα επιτυχημένης ηγεσίας στο κλαμπ του Λονδίνου. Άλλαξε όλη την ιστορία της ομάδας και ο σύλλογος μαζί του έκανε άλματα προόδου, εκσυγχρονισμού και βελτίωσης.

Έρευνα από το Swiss Ramble επί του οικονομικού, αποδεικνύει πως ο Ρομάν Αμπράμοβιτς στα χρόνια κατά τα οποία βρέθηκε στην ιδιοκτησία, έβαλε 1,5 δισεκατομμύριο από την τσέπη του. Την τελευταία δεκαετία, έχοντας να... κοντράρει και τους Άραβες της Μάντσεστερ Σίτι, πάλι έβαλε τα περισσότερα (701 εκατ.λίρες) και είχε τεράστια διαφορά και για την τελευταία 5ετία, άσχετα από την κυριαρχία των «πολιτών» στις κατακτήσεις της Premier.

Great analysis as usual from @SwissRamble — shows benefit of state clubs, owner financing not required as much when you can lean on related party sponsors. https://t.co/m0uV79gg55