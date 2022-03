Σερ Κένι Νταλγκλίς: Ο «βασιλιάς» της Λίβερπουλ

Ο Κένι Νταλγκλίς, ο αγαπημένος «King Kenny» των φίλων της Λίβερπουλ κλείνει σήμερα τα 71 του χρόνια και το Gazzetta σας παρουσιάζει 10 πράγματα που τον έκαναν τη θρυλική μορφή της μεγάλης ομάδας του αγγλικού λιμανιού.

Γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου του 1951, στη Γλασκώβη, ξεκίνησε την καριέρα του στην Σέλτικ, το 1971, και έμεινε μαζί της έως το 1977, κατακτώντας εν τω μεταξύ τέσσερα πρωταθλήματα Σκωτίας, άλλα τέσσερα εγχώρια Κύπελλα και ένα Λιγκ Καπ.

Παρότι διέπρεψε αρχικά με τον μεγάλο σύλλογο των «Καθολικών», ο ίδιος όπως και ο πατέρας του ήταν υποστηρικτές των έτερων αντιπάλων τους (σε ποδοσφαιρικό και θρησκευτικό επίπεδο), των Ρέιντζερς!

Το όνομά του συνδέθηκε με τη Λίβερπουλ στην οποία μετακόμισε το καλοκαίρι του 1977 αν και ο «Κίνγκ Κένι» φρόντισε να συνδέσει το όνομα του και με την εθνική ομάδα της Σκωτίας, σε μια κατά τεκμήριο καλή περίοδο για τους «Χαϊλάντερς», που ως σύνολο διέθεταν μερικά βαριά ποδοσφαιρικά ονόματα (και δεν είχαν καμία σχέση με την τωρινή ομάδα). Μαζί της συμμετείχε σε τρία Μουντιάλ, από το 1978 έως το 1986, ενώ αποτελεί μέχρι και σήμερα πρώτος σκόρερ της – με 30 τέρματα – αλλά και ρέκορντμαν συμμετοχών (102 τον αριθμό).

Τον Οκτώβριο του 2017, προς τιμήν του, μια εξέδρα του «Άνφιλντ» πήρε την ονομασία «Kenny Dalglish Stand», ενώ χριστεί από τη βασίλισσα Ελισάβετ ως Ιππότης του Ηνωμένου Βασιλείου.

1. Το 1966, σε ηλικία 15 ετών, πέρασε από δοκιμαστικό στάδιο στη Λίβερπουλ του Μπιλ Σάνκλι, αλλά αισθάνθηκε ότι ήταν πολύ μικρός για να φύγει από το πατρικό του και να μετακομίσει στο Μέρσεϊσαϊντ.

2. Στην παιδική του ηλικία συνήθιζε να βρίσκεται στις εξέδρες του γηπέδου των Ρέιντζερς και να υποστηρίζει τους «διαμαρτυρόμενους». Μάλιστα, έβλεπε μαζί με τον πατέρα του τα παιχνίδια της ομάδας Νέων του συλλόγου!

3. Στα 16 του υπέγραψε συμβόλαιο με τη Σέλτικ και μόλις οι άνθρωποι της ομάδας κάλεσαν την οικογένειά του για να την ενημερώσουν για την πρόθεσή τους να πάρουν τον Νταλγκλίς, αυτός έτρεξε στο δωμάτιό του και κατέβασε κατευθείαν τις αφίσες των Ρέιντζερς! Μέσα στης δεκαετία του ’70, ο «King Kenny» κατάφερε να γίνει θρύλος της Σέλτικ με τέσσερα πρωταθλήματα, ισάριθμα Κύπελλα κι ένα Λιγκ Καπ Σκοτίας.

4. Στη Λίβερπουλ μετακόμισε στις 10 Αυγούστου του 1977. Οι «κόκκινοι» έψαχναν τον αντικαταστάτη του μεγάλου Κέβιν Κίγκαν, που είχε μετακομίσει στο Αμβούργο, με τον Μπομπ Πέισλι το καλοκαίρι εκείνο να τον παίρνει στο Μέρσεϊσαϊντ. Για χάρη του οι «reds» δαπάνησαν το ποσό των 440.000 λιρών, που ήταν και ρεκόρ για Βρετανό παίκτη τότε!

5. Μέχρι και την αγωνιστική περίοδο 1980-1981 ο Νταλγκλίς δεν είχε χάσει ούτε ένα ματς πρωταθλήματος! Η συνεργασία του με τον Ιαν Ρας ήταν από τις πιο εποικοδομητικές στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

"Celtic was a marvellous place to be. Everyone was so committed to the success of the club."



Happy 71st birthday to Kenny Dalglish 🍀