Ο Ν' Γκολό Καντέ, δήλωσε πως κανείς στην ομάδα της Τσέλσι δεν περίμενε την απόφαση του Ρόμαν Αμπράμοβιτς να πουλήσει την ομάδα.

Η Τσέλσι έχει τεθεί προς πώληση από τον Ρομάν Αμπράμοβιτς με τιμή πώλησης 4 δισεκατομμύρια λίρες και ήδη εμπορική τράπεζα με έδρα την Αμερική έχει έρθει σε επαφή με υποψηφίους αγοραστές.

Ο Ρώσος επιχειρηματίας ύστερα από 19 χρόνια στο τιμόνι του συλλόγου αποφάσισε να αποχωρήσει από τους «μπλε». Μία απόφαση που ξάφνιασε του περισσότερους παίκτες της Τσέλσι, όπως τον Ν' Γκολό Καντέ, ο οποίος τόνισε πως παρά το σοκ, οφείλουν να παίξουν ποδόσφαιρο για τον κόσμο της ομάδας.

«Ήταν κάτι που δεν το περιμέναμε ήρθε πολύ γρήγορα, όμως το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να παίξουμε ποδόσφαιρο για εμάς, για τον σύλλογο, για τον κόσμο μας και να δούμε πως θα πάνε τα πράγματα».



Για τις εξελίξεις στην Ουκρανία: «Είναι άσχημο να βλέπουμε να γίνεται κάτι τέτοιο. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, είναι να ελπίζουμε ότι θα τελειώσουν όλα με τον καλύτερο »

N'Golo Kante says the Chelsea squad have been shocked by the news Roman Abramovich is looking to sell the club 😮pic.twitter.com/GTaEj9YDpN