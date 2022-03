Ο Ρομάν Αμπράμοβιτς ανακοίνωσε ότι διέγραψε όλα τα χρέη της ομάδας προς το πρόσωπό του, αποφασίζοντας να δωρίσει και τα έσοδα που θα λάβει, στους πληγέντες από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιεί ότι μπαίνει πωλητήριο στην Τσέλσι, εξέδωσε ο Ρώσος ιδιοκτήτης του βρετανικού συλλόγου, Ρομάν Αμπράμοβιτς, μετά τις κυρώσεις που επέβαλε η Δύση στη Μόσχα, με αφορμή την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

Ωστόσο, ο Ρώσος μεγιστάνας αποφάσισε να διαγράψει όλα τα χρέη της Τσέλσι προς το πρόσωπό του, τα οποία άγγιζαν τις 1,5 δισεκατομμύρια λίρες, την ίδια ώρα που έδωσε εντολή στην ομάδα του να ιδρύσει ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα όπου όλα τα καθαρά έσοδα από την πώληση θα διατεθούν στην Ουκρανία.

«Δεν θα ζητήσω να αποπληρωθεί κανένα δάνειο. Αυτό δεν ήταν ποτέ δουλειά για εμένα να, αλλά καθαρό πάθος για το παιχνίδι και τον σύλλογο. Έχω δώσει οδηγίες στην ομάδα μου να δημιουργήσει ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα προς όφελος όλων των θυμάτων του πολέμου στην Ουκρανία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμπράμοβιτς.

Κι όλα αυτά λίγες ημέρες, λίγες ημέρες μετά τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να διαπραγματεύεται για την ειρηνοποίηση της κατάστασης.

Abramovich: “I will not be asking for any loans to be repaid. This has never been about business for me, but about pure passion for the game and Club”. 🚨🔵 #CFC



