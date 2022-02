Σύμφωνα με την Jerusalem Post ο Ρομάν Αμπράμοβιτς συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις ειρήνης Ουκρανίας - Ρωσίας!

Στα σύνορα Ουκρανίας – Λευκορωσίας κατόπιν αιτήματος του Κιέβου βρίσκεται ο Ρομάν Αμπράμοβιτς, προκειμένου να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου.

Τουλάχιστον αυτό αναφέρει σε δημοσίευμά της η Jerusalem Post, η οποία τονίζει πως ο ο Ρώσος μεγιστάνας δείχνει την άλλη όψη του νομίσματος και ετοιμάζεται να φέρει την ειρήνη μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Μάλιστα τονίζεται πως η κυβέρνηση της Ουκρανίας ήρθε σε επικοινωνία με τον Αμπράμοβιτς, ζητώνας του βοήθεια ώστε να δώσει το «παρών» στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία.

Από την πλευρά του ο επί 19 έτη ιδιοκτήτης των Λονδρέζων ο οποίος άφησε τη διαχείριση των πρωταθλητών Ευρώπης στο φιλανθρωπικό ίδρυμα της ομάδας, αποδέχθηκε την πρόταση των Ουκρανών κι αναμένεται να έχει καταλυτικό ρόλο στις συζητήσεις μεταξύ των δύο χωρών που ψάχνουν τη «φόρμουλα» της ειρήνης!

Την είδηση επιβεβαίωσε και ο Ρώσος επιχειρηματίας, Αλεξάντερ Ροντνιάνσκι, ο οποίος βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα σε συνεχείς συζητήσεις με τον Ρομάν Αμπράμοβιτς.

«Επιβεβαιώνω πως η Ουκρανία έψαξε για έναν Ρώσο που θα μπορούσε να βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις ειρήνης. Έχουν ήδη μιλήσει με τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς. Ο κύριος Αμπράμοβιτς προσπαθεί αυτή τη στιγμή να βοηθήσει, παρότι η δύναμη του είναι περιορισμένη. Ήταν ωστόσο ο μόνος που απάντησε στο αίτημα της Ουκρανίας. Δεν ξέρω εάν θα βγει αποτέλεσμα, ωστόσο είμαι σε επικοινωνία με τον Ζελένσκι και γνωρίζω πως είναι ευγνώμων για την κίνηση αυτή», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ροντνιάνσκι.

BREAKING: The Jerusalem Post reports that Russian billionaire Roman Abramovich is involved in Russia-Ukraine peace talks