Με το γκολ που σημείωσε κόντρα στην Μπέρνλι ο Τζέιμι Βάρντι έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος σκόρερ άνω των 30 ετών στην Premier League.

Η Λέστερ πέτυχε την πρώτη νίκη της στο 2022, επικράτησε 2-0 της Μπέρνλι εκτός έδρας και κράτησε τους γηπεδούχους κάτω από τη ζώνη παραμονής.

Ενας από τους πρωταγωνιστές για τις «αλεπούδες» ήταν ο Τζέιμι Βάρντι, ο οποίος επέστρεψε στα γκολ έπειτα από τέσσερις μήνες και διαμόρφωσε το τελικό σκορ με κεφαλιά στο 90ο λεπτό από σέντρα του Μπαρνς.

Με αυτόν τον τρόπο ο έμπειρος Άγγλος στράικερ έγραψε ιστορία καθώς έγινε ο πρώτος σκόρερ άνω των 30 ετών στην Premier League, με τον Βάρντι να φτάνει τα 94 τέρματα και να αφήνει στην δεύτερη θέση τον Ίαν Ράιτ που είχε 93. Τη σχετική λίστα συμπληρώνουν οι Άλαν Σίρερ (84), Φρανκ Λάμπαρντ (82) και Τέντι Σέριγχαμ (77).

Εως τώρα ο Τζέιμι Βάρντι μετράει 128 γκολ στην κορυφαία κατηγορία, κάτι που σημαίνει πως πριν κλείσει τα 30 του χρόνια είχε μόλις 34 γκολ.

Jamie Vardy has now scored a record-breaking 94 Premier League goals since turning 30 🤯#PremierLeague #Leicester #Vardy pic.twitter.com/SOesUfQhlD