Ο Αντρέι Γιαρμολένκο, τα έβαλε με τους Ρώσους ποδοσφαιριστές τους οποίους και έβρισε με χυδαίο τρόπο για το γεγονός ότι μένουν με σταυρωμένα χέρια και δεν ασκούν πίεση στον Βλάντιμιρ Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και ο πόλεμος που συνεχίζεται εδώ και οκτώ ημέρες συνεχίζει να προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Εδώ και περισσότερο από μία εβδομάδα έχει λάβει χώρα ένοπλη σύγκρουση στην Ουκρανία, με τις ρωσικές επιθέσεις να γίνονται όλο και πιο πιεστικές και η πόλη του Κιέβου να γίνεται πλέον ο κύριος στόχος. Μια εισβολή που καταδικάζεται από ολόκληρο τον κόσμο.

Ειδικά οι Ουκρανοί ποδοσφαιριστές δεν διστάζουν να ασκήσουν πίεση στους Ρώσους συναδέλφους τους προκειμένου να μιλήσουν, να πουν την αλήθεια και να ασκήσουν πίεση στον Βλάντιμιρ Πούτιν, Ο Αντρέι Γιαρμολένκο, ήταν αυτός που μοιράστηκε στα κοινωνικά δίκτυα ένα καυστικό μήνυμα εναντίον των Ρώσων παικτών, τους οποίους και κατέκρινε για τη στάση τους.

«Έχω μια ερώτηση για τους Ρώσους παίκτες. Παιδιά, γιατί κάθεστε σαν μ@λ@$#ς και δεν λέτε τίποτα; Στη χώρα μου, σκοτώνουν ανθρώπους, σκοτώνουν γυναίκες, σκοτώνουν μητέρες, σκοτώνουν τα παιδιά μας. Δεν λέτε τίποτα, δεν κάνετε κανένα σχόλιο. Έχετε επιρροή στους ανθρώπους δείξε τους, πες τους τι συμβαίνει στην Ουκρανία. Ξέρω ότι σε κάποιους από εσάς αρέσει να δείχνετε τα αρ#[email protected] σας στην κάμερα, αλλά τώρα είναι ώρα να τα δείξετε στην πραγματική ζωή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 32χρονος επιθετικός της Γουέστ Χαμ στα social media.

‘So guys, you have influence over the people, show this, I am asking you, please!



I know some of you like to show your balls on camera (Dzyuba) but now the time’s come to show your balls in real life



Thank you for your attention!



Glory to Ukraine’ pic.twitter.com/UC5NjADxWZ