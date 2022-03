Ο Πολ Πογκμπά τρελαίνεται για κάτι τέτοια, ταξίδεψε στο Παρίσι και βρέθηκε με τους Λεβαντόφσκι και Βεράτι στην εβδομάδα μόδας στην πόλη του φωτός!

Ο Γάλλος χαφ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ντύθηκε στα λευκά, έβαλε και το γυαλί ηλίου για στυλ και και έδωσε το «παρών» στην Fashion Week του Παρισιού.

Και μπορεί εκείνος να είναι... γεννημένος για κάτι τέτοια, δεν συμβαίνει το ίδιο με τους Βεράτι και Λεβαντόφσκι.

Ο Ιταλός χαφ της Παρί, ο Πολωνός στράικερ της Μπάγερν και ο διεθνής μέσος των «κόκκινων διαβόλων» ήταν παρέα στην πρώτη σειρά και φυσικά τράβηξαν όλα τα φλας των φωτογράφων ποζάροντας χαμογελαστοί.

fan screaming "sign for paris next year pogba, sign for paris next year!" & pogba smiling 😁 pic.twitter.com/so8Qv3PIrI March 1, 2022

Paul Pogba, Marco Verratti and Robert Lewandowski together at Paris fashion week 😎 pic.twitter.com/qPzm98JMur — utdreport (@utdreport) March 1, 2022