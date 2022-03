Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επέλεξε να μοιραστεί την ώρα του ντουζ με τους 400 εκατομμύρια followers στο Instagram, διχάζονας πάντως την κοινή γνώμη για το... timing της δημοσίευσης.

Στο ξεχωριστό βίντεο που είχε ανεβάσει για να γιορτάσει τα 400 εκατομμύρια followers στο Instagram, ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε πει πως «θα συνεχίσω να μοιράζομαι τη ζωή μου μαζί σας, τα πάντα μαζί σας διότι το αξίζετε». Και το εννοούσε στην κυριολεξία. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, χωρίς λόγο και αιτία και σε μάλλον άτοπο timing τηρουμένων των συνθηκών που επικρατούν στον πλανήτη, αποφάσισε να streamάρει σε live μετάδοση την ώρα που έκανε ντουζ ημίγυμνος σε εξωτερικό χώρο στις 9 η ώρα το βράδυ.

Πάνω από μισό εκατομμύριο χρήστες, 677.000 για την ακρίβεια, συντονίστηκαν για να παρακολουθήσουν τον σούπερ σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να πλένεται στο ψύχος, βλέποντάς τον στο τέλος να τους χαιρετάει με ένα φιλί προς την κάμερα.

Το εν λόγω βίντεο δίχασε το κοινό στα social media, με ορισμένους να κάνουν λόγο για «μη φυσιολογική συμπεριφορά». Πάντως, ο Πορτογάλος στο παρελθόν έχει τολμήσει κάτι αντίστοιχο και πάλι στα... καλά καθούμενα, όταν ανέβασε βίντεο από τη σάουνα και δίχως να μιλήσει λεπτό το βίντεο συγκέντρωσε πάνω από 725.000 προβολές.

Cristiano Ronaldo put his body on full display on his Instagram page Monday -- showering with nothing more than his underwear on -- and 670K tuned in to watch it! https://t.co/upFsjbR3Cq March 1, 2022

An uncertain time in the world, fueled by conflict in multiple countries.



Over half a million people tune in to Cristiano Ronaldo's Instagram live to watch him shower.



2022 personified. pic.twitter.com/Glg079j4oS — Williannick (@BallTherapyYan) March 1, 2022

Cristiano Ronaldo has took more showers (1) then goals in 2022 (0) pic.twitter.com/WTcb5vqiVo — Corey (@caseycorey108) February 28, 2022

500k people watching Cristiano taking a shower 😭😭 pic.twitter.com/ZmpaujJgDQ — LM10 🐐👑 (@PTapinaldo) March 1, 2022