Λάμπαρντ: «Ακόμα και η 3χρονη κόρη μου κατάλαβε ότι ήταν πέναλτι το χέρι του Ρόδρι» (vid)

Την δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ο διαιτητής δεν έδειξε την άσπρη βούλα στο χέρι του Ρόδρι, εξέφρασε ο Φρανκ Λάμπαρντ, ο οποίος τόνισε πως ακόμα και η τριών ετών κόρη του κατάλαβε ότι ήταν πέναλτι.

Η Μάντσεστερ Σίτι συνήλθε μετά την ήττα από την Τότεναμ, δραπέτευσε με το διπλό από την έδρα της Έβερτον (0-1) και επανέφερε τη διαφορά της στο +6 (με ματς περισσότερο) από τη Λίβερπουλ.

Τα «ζαχαρωτά» όμως είχαν έντονα παράπονα για την διαιτησία του αγώνα και συγκεκριμένα για το χέρι του Ρόδρι στο 85' μέσα στην περιοχή της Μάντσεστερ Σίτι, για το οποίο Τίρνεϊ και VAR δεν έδωσαν πέναλτι.

Ο Φρανκ Λάμπαρντ στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα εξέφρασε την δυσαρέσκειά του τονίζοντας πως ακόμα και η τριών ετών κόρη του κατάλαβε ότι ήταν πέναλτι.

«Έχω μια κόρη τριών ετών στο σπίτι που μπορεί να σου πει ότι ήταν πέναλτι. Δεν αστειεύομαι. Είμαστε σε μια κατάσταση στην οποία εμείς βρισκόμαστε στα χαμηλά της βαθμολογίας και η Μάντσεστερ Σίτι διεκδικεί το πρωτάθλημα. Οπότε όλα είναι σημαντικά και κάθε φάση κρίσιμη. Όταν έχεις ένα σύστημα το οποίο σου επιτρέπει να δεις το πέναλτι τότε είναι η πιο εύκολη απόφαση να δεις ότι ήταν χέρι. Είναι καθαρό πέναλτι. Έχεις δύο λεπτά για να το δεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άγγλος προπονητής.

🗣 "I've got a 3-year-old daughter at home who could tell you that's a penalty. It's the most easiest decision you'll get as a handball."



Frank Lampard confirms that he was told by officials that were was no offside in the build-up pic.twitter.com/GTdUsxDOgi