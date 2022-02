Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, ένα ποσοστό που ξεπερνά το 60% των Βρετανών αναφέρει πως θα ήταν σωστή τιμωρία ν' αφαιρεθεί η Τσέλσι από τα περιουσιακά στοιχεία του Ρομάν Αμπράμοβιτς λόγω του πολέμου!

Το σενάριο αυτό ανήκει στην ιδέα που εξέφρασε εντός του Κοινοβουλίου του Ηνωμένου Βασιλείου ο Κρις Μπράιαντ και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε αναφορικά με τις κυρώσεις που θα πρέπει να υποστούν οι Ρώσοι στο Νησί, φαίνεται ότι η πλειοψηφία του κόσμου τάσσεται και υπέρ της «τιμωρίας» σε Τσέλσι και Αμπράμοβιτς.

Χαρακτηριστικά είναι τα ποσοστά του 35% που θεωρούν ορθό ν' αφαιρεθεί ο σύλλογος από την κατοχή του Ρώσου μεγιστάνα, ενώ, έρχεται συμπληρωματικά σε αυτό και ένα ποσοστό 25% που λέει ότι η συγκεκριμένη κίνηση δεν είναι αρκετή για ν' αποτελέσει παραδειγματική κύρωση!

On potential further sanctions against Russia:



Seizing Chelsea football club from Russian billionaire Roman Abramovich, due to his links to the Russian leadership



Go too far: 13%

Are about right: 35%

Don't go far enough: 26%https://t.co/Qt31PmacBa pic.twitter.com/qYFwHrpcLF