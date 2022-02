Από τα 45 μέτρα και χωρίς να κοιτάει, ο Τιάγκο βρήκε με καταπληκτικό τρόπο τον Κώστα Τσιμίκα, ξεσηκώνοντας τους οπαδούς της Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ».

Η Λίβερπουλ με εντυπωσιακή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο επικράτησε 3-1 της Νόριτς και βρέθηκε στο -6 από την κορυφή και την Μάντσεστερ Σίτι.

Ενας από τους πρωταγωνιστές ήταν ο Κώστας Τσιμίκας, ο οποίος έκανε το καλύτερό του ματς με τη φανέλα της Λίβερπουλ, μοίρασε ασίστ και βοήθησε την ομάδα του να αποφύγει το... κάζο της χρονιάς.

Μαζί με τον «Greek Scouser» και ο Τιάγκο Αλκάνταρα, ο οποίος μπήκε στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης με τα «καναρίνια» και βοήθησε τα μέγιστα ώστε οι «Reds» να καθαρίσουν το ματς. Μάλιστα, ο 30χρονος Ισπανός μέσος ξεσήκωσε τους οπαδούς στο «Άνφιλντ» με μία απίστευτη μπαλιά που είχε αποδέκτη τον Κώστα Τσιμίκα.

Από τα 45 μέτρα και χωρίς να κοιτάει τον 25χρονο Έλληνα διεθνή μπακ, ο Τιάγκο βρήκε τον συμπαίκτη του με καταπληκτικό τρόπο, αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο ότι οι δυο τους βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο με κλειστά μάτια.

Thiago no look pass against Norwich.pic.twitter.com/DjTpM2IWRT