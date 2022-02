Αγνωστοι τα έβαλαν με τη μητέρα του Φιλ Φόντεν την οποία και χτύπησαν στο πρόσωπο, λίγες ώρες μετά την ήττα της Μάντσεστερ Σίτι από την Τότεναμ (2-3).

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορεί ένα βίντεο στο οποίο η μητέρα του Φόντε, Κλερ, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στην Αγγλία, γρονθοκοπείται μετά από καυγά στην AO Arena στο Μάντσεστερ, εκεί όπου διεξήχθη ο αγώνας πυγμαχίας μεταξύ Αμίρ Καν και Κελ Μπρουκ το βράδυ του Σαββάτου (19/02), λίγες ώρες μετά την ήττα της Μάντσεστερ Σίτι από την Τότεναμ (2-3).

Το βίντεο δείχνει τον Φόντεν και τη φίλη του Ρεμπέκα Κουκ να περπατούν στον διάδρομο και να μπαίνουν σε ένα δωμάτιο. Στη συνέχεια, μια ομάδα τριών-τεσσάρων νεαρών επιπλήττει τον Άγγλο διεθνή μεσοεπιθετικό της Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Φόντεν αν και φάνηκε στην αρχή να τους απαντά λεκτικά, δεν έδωσε συνέχεια και μπήκε στο δωμάτιο με την κοπέλα του.

Ωστόσο, η μητέρα του που τον ακολουθούσε στάθηκε στο κατώφλι κι εμφανώς ταραγμένη προσπάθησε να τους απομακρύνει. Ενας από την παρέα των ατόμων που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δωμάτιο, απάντησε στην μητέρα του Φιλ Φόντεν, χτυπώντας την με γροθιά στο πρόσωπο της.

Ακολούθησε συμπλοκή και στο βίντεο, ο Φόντεν εθεάθη να προσπαθεί να υπερασπιστεί τη μητέρα του, η οποία μέχρι τότε προσπαθούσε να χτυπήσει αυτόν που την γρονθοκόπησε.

Foden after fight party wasn't going to well, wonder what the full story was 🤔 pic.twitter.com/BW1o9bbk5w