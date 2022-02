Ο μέσος της Άρσεναλ, Γκρανίτ Τσάκα, αρνήθηκε να πάρει το περιβραχιόνιο του αρχηγού στα τελευταία λεπτά του αγώνα με την Μπρέντφορντ.

Το επίμαχο περιστατικό συνέβη λίγες στιγμές αφότου ο Αλεξάντρ Λακαζέτ αντικαταστάθηκε από τον συμπατριώτη του Έντι Ενκέτια στο 84ο λεπτό της αναμέτρησης

Ο Λακαζέτ, ο οποίος ορίστηκε αρχηγός από τον Μίκελ Αρτέτα, έδωσε το περιβραχιόνιό του στον Ενκέτια και ο διεθνής Αγγλίας U21 πήγε κατευθείαν στον Τσάκα για να του το παραδώσει.

Ωστόσο, ο 29χρονος Ελβετός διεθνής μέσος αποφάσισε να μην φορέσει στο μπράτσο του το περιβραχιόνιο δείχνοντας χαρακτηριστικά στον συμπαίκτη του να του δώσει σε κάποιον άλλο. Μια απόφαση που προκάλεσε πολλές αντιδράσεις τόσο στα social media, όσο κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Τελικά το περιβραχιόνιο το παρέλαβε ο 24χρονος αριστερός οπισθοφύλακας των «κανονιέρηδων», Κίραν Τιέρνι.

Granit Xhaka turns his nose up at the Arsenal armband ©️🤔 pic.twitter.com/NiGt73wx9C