Πρωτοπόρος στον ποδοσφαιρικό κόσμο του Metaverse γίνεται η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία σε συνεργασία με τη Sony σχεδιάζει τη μεταφορά του «Etihad» στο εικονικό σύμπαν της Facebook!

Το μεγάλο βήμα εξέλιξης στον κόσμο του Metaverse ετοιμάζεται να κάνει η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία έχει βάλει ήδη σε εφαρμογή τη μεταφορά του «Etihad» στο εικονικό περιβάλλον της Facebook.

Σε συνεργασία με την «Sony», με την οποία το τεχνολογικό τμήμα των Πολιτών έχει υπογράψει deal για τρία χρόνια, το γήπεδο της Σίτι αναμένεται να γίνει το πρώτο που ζωντανεύει στο Metaverse. Χρησιμοποιώντας ανάλυση εικόνας και αισθητήρες κίνησης από την εταιρεία Hawk-Eye, οι σχεδιαστές θα περάσουν όλα τα δεδομένα του γηπέδου στην εικονική πραγματικότητα, δημιουργώντας τον βασικό τόπο του κλαμπ στο εικονικό «σύμπαν» του Μαρκ Ζούκερμπεργκ κι επιτρέποντας σε χιλιάδες οπαδούς από κάθε γωνιά του πλανήτη να παρακολουθούν το ματς από το σπίτι τους, σαν να βρίσκονται στο Μάντσεστερ!

Προς το παρόν το project βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, με τους υπευθύνους της Sony να έχουν ήδη επισκεφθεί το «Etihad» για να διαμορφώσουν τον εικονικό χάρτη του γηπέδου και να τον προσαρμόσουν σε ψηφιακή μορφή.

Ανάμεσα στις παρεχόμενες εμπειρίες της Σίτι μέσα στο Metaverse θα είναι η αλληλεπίδραση των φιλάθλων μεταξύ τους, η γνωριμία με τους παίκτες της ομάδας και η αγορά προϊόντων που δεν είναι διαθέσιμα σε φυσική μορφή.

Οι προγραμματιστές που εργάζονται στον χώρο του ποδοσφαίρου θεωρούν ότι η προοπτική του Metaverse θα επέτρεπε σε πρώτο στάδιο να αναπαριστώνται οι αγώνες σε ψηφιακή μορφή, όπως φαίνεται για παράδειγμα ένα παιχνίδι σε ηλεκτρονικά ποδοσφαιράκια όπως το FIFA, αλλά στο μέλλον θα καταστήσει δυνατό οι φίλαθλοι του εικονικού γηπέδου να παρακολουθούν τον πραγματικό αγώνα.

