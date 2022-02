Ο Κώστας Τσιμίκας επανέρχεται στο βασικό σχήμα της Λίβερπουλ για ματς Premier League μετά τις 2 Ιανουαρίου, απέναντι στη Νόριτς του Δημήτρη Γιαννούλη που έμεινε στον πάγκο. Εκτός αποστολής ο Τζόλης.

Επιστροφή στην αρχική 11άδα της Λίβερπουλ για τον Κώστα Τσιμίκα. Ο Έλληνας μπακ θα αγωνιστεί βασικός απέναντι στη Νόριτς των Γιαννούλη-Τζόλη, για δεύτερη φορά στο πρωτάθλημα εντός 2022 μετά το ντέρμπι της 2ης Ιανουαρίου κόντρα στην Τσέλσι.

Έκτοτε, μεσολάβησαν τα δύο παιχνίδια Κυπέλλου κόντρα σε Σριούσμπερι (1') και Κάρντιφ αντίστοιχα (69') κι αυτή θα είναι η 18η συμμετοχή με τους Reds σε όλες τις διοργανώσεις τη φετινή σεζόν.

Από την άλλη, ο Δημήτρης Γιαννούλης βρίσκεται στον πάγκο των Καναρινιών, ενώ ο Χρήστος Τζόλης δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή.

Δείτε τις 11άδες των δύο ομάδων:

